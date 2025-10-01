ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

老婆看完《鏈鋸人》追問作者性別掀熱議：勾起男性欲望太真實

記者楊智仁／綜合報導

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》9 月 19 日上映繳出好成績，日本票房已經突破 30 億日圓，台灣上映一周也突破 5000 萬台幣。伴隨著熱度飆升，近期就有一位日本推主分享，看完《鏈鋸人》妻子突然詢問作者是不是女生，認為劇中「女性勾起男性欲望的描繪非常真實」，推文一出後在網路上掀起話題。

▼看完《鏈鋸人》妻子突詢問作者是不是女生。（圖／翻攝自推特）▲▼鏈鋸人。（圖／翻攝自推特）

《鏈鋸人 蕾潔篇》女主角「蕾潔」可說是近期動漫圈討論焦點，個性活潑可愛又帶著迷幻感，前期與淀治的互動讓粉絲們陷入她的魅力之中，最終反轉更將「蕾潔」名字永遠刻在粉絲們心裡。近期一位日本推主分享《鏈鋸人》妻子突然詢問作者是不是女生，這讓他感到疑惑與驚訝並詢問，「鏈鋸人是以男性視角描寫，而且對於青春期男性描繪的相當真實，怎麼會有作者是女生的想法呢。」

對此妻子則回答，「電影把『利用男人慾望』經驗豐富的女人描繪得非常真實，不論是真紀真還是蕾潔，這讓我有點震驚」，消息 PO 上網後隨即掀起討論，網友們表示，「情緒難以預測、用輕微的身體接觸來迷惑男人，太真實了」、「蕾潔的完整度太高了，搬上大銀幕好適合」、「「當初看《驀然回首》我也以為作者是女生，充滿抒情、純文學氣息的漫畫太棒了。」

▲▼鏈鋸人。（圖／翻攝自推特）

