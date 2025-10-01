目標營運150年...中國MMO《射雕》1.5年倒閉、斥10億未如預期

記者楊智仁／綜合報導

《射鵰》是一款由網易遊戲開發的武俠冒險 RPG 遊戲，2024 年 3 月開啟公測，官方此前聲稱制定了 150 年長線營運模式，希望賺穩健而持久的慢錢。沒想到近期《射鵰》突然宣布遊戲將於 2025 年 11 月停止營運，停服原因是《射雕三部曲》IP 合作期即將結束，以及遊戲營運策略調整。

▼中國MMO《射雕》1.5年停運。（圖／翻攝自射鵰）

《射雕》號稱是網易耗資 10 億 打造的射雕三部曲 IP 巨作，以金庸經典武俠「射雕三部曲」（射雕英雄傳、神鵰俠侶、倚天屠龍記）世界觀為基礎，講述橫跨 150 年的江湖變遷。然而遊戲上線後，玩家實際接受度與測試期的熱烈回饋出現巨大落差，不少衝著金庸武俠而來的玩家對人物建模表示不滿，加上遊戲採用「世界一服」營運模式，但缺乏合理數值設計，新玩家難以追上老玩家進度。

不滿情緒也直接反映在數據上，遊戲僅開服兩個月就快速跌出榜單，連執行官丁磊都曾直言對《射雕》的表現感到失望。如今《射雕》宣布遊戲將於 2025 年 11 月 24 日終止營運，9 月 24 日關閉全平台下載入口，「我們對《射雕》懷有難以割捨的情感，同時對此次終止營運帶來的不便致以深切歉意，為感謝廣大玩家一直以來對《射雕》的支持，我們推出了相應的福利方案，希望大家能繼續在網易遊戲中享受快樂時光。」