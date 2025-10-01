ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

目標營運150年...中國MMO《射雕》1.5年倒閉、斥10億未如預期

記者楊智仁／綜合報導

《射鵰》是一款由網易遊戲開發的武俠冒險 RPG 遊戲，2024 年 3 月開啟公測，官方此前聲稱制定了 150 年長線營運模式，希望賺穩健而持久的慢錢。沒想到近期《射鵰》突然宣布遊戲將於 2025 年 11 月停止營運，停服原因是《射雕三部曲》IP 合作期即將結束，以及遊戲營運策略調整。

▼中國MMO《射雕》1.5年停運。（圖／翻攝自射鵰）▲▼射鵰。（圖／翻攝自射鵰）

《射雕》號稱是網易耗資 10 億 打造的射雕三部曲 IP 巨作，以金庸經典武俠「射雕三部曲」（射雕英雄傳、神鵰俠侶、倚天屠龍記）世界觀為基礎，講述橫跨 150 年的江湖變遷。然而遊戲上線後，玩家實際接受度與測試期的熱烈回饋出現巨大落差，不少衝著金庸武俠而來的玩家對人物建模表示不滿，加上遊戲採用「世界一服」營運模式，但缺乏合理數值設計，新玩家難以追上老玩家進度。

不滿情緒也直接反映在數據上，遊戲僅開服兩個月就快速跌出榜單，連執行官丁磊都曾直言對《射雕》的表現感到失望。如今《射雕》宣布遊戲將於 2025 年 11 月 24 日終止營運，9 月 24 日關閉全平台下載入口，「我們對《射雕》懷有難以割捨的情感，同時對此次終止營運帶來的不便致以深切歉意，為感謝廣大玩家一直以來對《射雕》的支持，我們推出了相應的福利方案，希望大家能繼續在網易遊戲中享受快樂時光。」

▲▼射鵰。（圖／翻攝自射鵰）

關鍵字：射雕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【好像文物出土】清淤意外發現高粱酒　屋主還問要不要喝XD

推薦閱讀

聲優石川界人結婚過程曝光！怕驚喜泡湯急喊老婆：再撐一下

老婆看完《鏈鋸人》追問作者性別掀熱議：勾起男性欲望太真實

目標營運150年...中國MMO《射雕》1.5年倒閉、斥10億未如預期

Steam萬代特賣最低一折！黑暗靈魂、航海王多款遊戲...現省千元

類動森《PuffPals》傳陷開發倒閉　集資7800萬消失網怒求退款

海外組織發起「抵制任天堂」　控Switch 2惡意行銷...籌抗議行動

《沉默之丘f》三天賣百萬套　80%好評外界讚「美麗戰慄」

《邊緣禁地4》PC更新卡頓頻傳　官方曝需等15分鐘網哀：糟透了

美商藝電EA確認1.6兆被沙國收購　史上第二大交易遊戲圈震撼彈　

《藍色監獄》真人電影配合世界盃上映　千人甄選足球員親指導

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

海外消費組織發起「抵制任天堂」

10月新番續作強檔看不完

《黑帝斯2》評價爆棚

連載12年《轉生史萊姆》小說迎完結

《羊蹄山戰鬼》解禁開87分

老婆看完《鏈鋸人》追問作者性別

類動森《PuffPals》傳陷開發倒閉

中國MMO《射雕》1.5年倒閉

美商藝電EA確認1.6兆被沙國收購

《沉默之丘f》三天賣百萬套

最新新聞

聲優石川界人結婚過程曝光

老婆看完《鏈鋸人》追問作者性別

中國MMO《射雕》1.5年倒閉

Steam萬代秋季特賣最低一折

類動森《PuffPals》傳陷開發倒閉

海外消費組織發起「抵制任天堂」

《沉默之丘f》三天賣百萬套

《邊緣禁地4》PC更新卡頓頻傳

美商藝電EA確認1.6兆被沙國收購

《藍色監獄》真人電影配合世界盃上映

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366