《絲綢之歌》太紅遭製成「詐騙廣告」　開發呼籲玩家發起檢舉

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士》最新續作《空洞騎士：絲綢之歌》不管是「謝爾瑪神曲」、「盜版玩家改邪歸正」、「0傷通關」、「已故癌症粉絲設計」，都成功讓這款遊戲熱度直接出圈。然而爆紅的同時卻也遭人妒忌，竟有不肖業者偷取遊戲畫面包裝成無網路便可遊玩的手遊詐騙廣告，讓開發者不得呼籲玩家小心並發起檢舉行動。

▼《空洞騎士：絲綢之歌》傳出手遊詐騙廣告。（圖／翻攝自X／@TeamCherryGames）

根據外媒報導，關於遊戲廣告詐騙可說是層出不窮，再加上現今AI生成盛行，因此很容易讓原本爆紅遊戲被拿來當成詐騙的宣傳手法，像是《第一繼承者》、《漫威爭鋒》也都遭遇過此等情形。如今就連近期當紅的《空洞騎士：絲綢之歌》也難逃命運。

事情其實是，一個有關《空洞騎士：絲綢之歌》的手機廣告一直不斷被流傳，而這則廣告目的在於企圖引誘潛在目標用戶，讓他們能在手機上免費獲得年度最佳遊戲之一，雖說看似無害，但下載後很可能會讓玩家個人資料外洩，畢竟這款遊戲已經等待7年之久，再加上官方根本沒有提到有手機版相關資訊，因此一看就知道這根本就是詐騙，並且這則廣告更糟糕的是還擷取遊戲第二幕會遇到的重要BOSS，導致如果還未通關玩家直接被大暴雷。

至於目前仍未傳出玩家被受騙消息，但也成功引起遊戲開發者關注，對此Team Cherry 行銷和出版主管Matthew Griffin表示，如果玩家看到這則廣告，最好的辦法就是向 YouTube舉報，可見遊戲紅到連詐騙人士都想以此謀取暴利。