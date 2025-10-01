ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《絲綢之歌》太紅遭製成「詐騙廣告」　開發呼籲玩家發起檢舉

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士》最新續作《空洞騎士：絲綢之歌》不管是「謝爾瑪神曲」、「盜版玩家改邪歸正」、「0傷通關」、「已故癌症粉絲設計」，都成功讓這款遊戲熱度直接出圈。然而爆紅的同時卻也遭人妒忌，竟有不肖業者偷取遊戲畫面包裝成無網路便可遊玩的手遊詐騙廣告，讓開發者不得呼籲玩家小心並發起檢舉行動。

▼《空洞騎士：絲綢之歌》傳出手遊詐騙廣告。（圖／翻攝自X／@TeamCherryGames）

▲▼《空洞騎士：絲綢之歌》傳出手遊詐騙廣告。（圖／翻攝自X／@TeamCherryGames）

根據外媒報導，關於遊戲廣告詐騙可說是層出不窮，再加上現今AI生成盛行，因此很容易讓原本爆紅遊戲被拿來當成詐騙的宣傳手法，像是《第一繼承者》、《漫威爭鋒》也都遭遇過此等情形。如今就連近期當紅的《空洞騎士：絲綢之歌》也難逃命運。

事情其實是，一個有關《空洞騎士：絲綢之歌》的手機廣告一直不斷被流傳，而這則廣告目的在於企圖引誘潛在目標用戶，讓他們能在手機上免費獲得年度最佳遊戲之一，雖說看似無害，但下載後很可能會讓玩家個人資料外洩，畢竟這款遊戲已經等待7年之久，再加上官方根本沒有提到有手機版相關資訊，因此一看就知道這根本就是詐騙，並且這則廣告更糟糕的是還擷取遊戲第二幕會遇到的重要BOSS，導致如果還未通關玩家直接被大暴雷。

至於目前仍未傳出玩家被受騙消息，但也成功引起遊戲開發者關注，對此Team Cherry 行銷和出版主管Matthew Griffin表示，如果玩家看到這則廣告，最好的辦法就是向 YouTube舉報，可見遊戲紅到連詐騙人士都想以此謀取暴利。

關鍵字：空洞騎士絲綢之歌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【還我眼淚】男暖心幫扶災區「輪椅弟弟」　結局驚呆網友

推薦閱讀

哪個角色最難畫？動畫師舉《鬼滅》禰豆子「一細節」難到極致

《絲綢之歌》太紅遭製成「詐騙廣告」　開發呼籲玩家發起檢舉

聲優石川界人結婚過程曝光！怕驚喜泡湯急喊老婆：再撐一下

老婆看完《鏈鋸人》追問作者性別掀熱議：勾起男性欲望太真實

目標營運150年...中國MMO《射雕》1.5年倒閉、斥10億未如預期

Steam萬代特賣最低一折！黑暗靈魂、航海王多款遊戲...現省千元

類動森《PuffPals》傳陷開發倒閉　集資7800萬消失網怒求退款

海外組織發起「抵制任天堂」　控Switch 2惡意行銷...籌抗議行動

《沉默之丘f》三天賣百萬套　80%好評外界讚「美麗戰慄」

《邊緣禁地4》PC更新卡頓頻傳　官方曝需等15分鐘網哀：糟透了

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

海外消費組織發起「抵制任天堂」

《鬼滅》禰豆子「一細節」非常難畫

《絲綢之歌》太紅遭製成詐騙廣告

《戀與深空》生日應援三度翻車

中國MMO《射雕》1.5年倒閉

老婆看完《鏈鋸人》追問作者性別

《沉默之丘f》三天賣百萬套

連載12年《轉生史萊姆》小說迎完結

《黑帝斯2》評價爆棚

Steam萬代秋季特賣最低一折

最新新聞

《鬼滅》禰豆子「一細節」非常難畫

《絲綢之歌》太紅遭製成詐騙廣告

聲優石川界人結婚過程曝光

老婆看完《鏈鋸人》追問作者性別

中國MMO《射雕》1.5年倒閉

Steam萬代秋季特賣最低一折

類動森《PuffPals》傳陷開發倒閉

海外消費組織發起「抵制任天堂」

《沉默之丘f》三天賣百萬套

《邊緣禁地4》PC更新卡頓頻傳

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366