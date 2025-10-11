ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

火藥濃！《魔戒》爆新作遊戲　攜1億美對抗《霍格華茲的傳承》

記者黃冠瑋／綜合報導

奇幻小說的魔法冒險一直深受許多人嚮往，像是《哈利波特》、《魔戒》都有著龐大粉絲族群，而這兩款IP都分別被改編成許多電影、遊戲當中。不過彼此競爭火藥味相當濃厚，對此近日就有內幕消息指出一款與《魔戒》有關全新遊戲正在製作，並且投資金額高達1億美元，目的是對抗暢銷大作《霍格華茲的傳承》。

▼《魔戒》傳出新遊戲正在製作。（圖／翻攝自X／@GollumGame）

▲▼《魔戒》傳出新遊戲正在製作。（圖／翻攝自X／@GollumGame）

根據外媒報導，消息人士爆料一款全新的《魔戒》遊戲正在開發中，並且已經開發一段時間，關於遊戲資金則是由阿布達比投資辦公室（ADIO）部分出資，其餘資金則是來自內部，總計高達1億美元（約新台幣30億元）。據傳會是一款第三人稱動作遊戲，在某種設計程度上很像同為奇幻小說改編的熱門作品《霍格華茲的傳承》，競爭意味相當明顯，最快將會在接近10月中公布消息。

這款遊戲除了阿布達比投資辦公室會參與開發之外，還會交由以擁有《魔戒》遊戲版權的 Embracer 公司主導，而開發商Revenge和其他工作室也會共同參與開發，不過目前雙方拒絕透露有關遊戲消息與謠言。

另外值得一提的是，早在2023年其實就有推出《魔戒：咕嚕》，只不過當時就因為玩法和遊戲優化上非常糟糕，因此被許多玩家嘲諷為當年最爛的遊戲之一，甚至連許多媒體評測都給予極低的分數，而這次的開發成本已經足以勘稱是現今3A遊戲製作門檻，想必足以對抗暢銷大作《霍格華茲的傳承》，畢竟先前才傳出《霍格華茲的傳承》原定2025年將要推出的DLC已被取消，因此對於《魔戒》IP而言可說是非常好的機會。

關鍵字：魔戒霍格華茲的傳承

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

推薦閱讀

Discord爆重大資安洩漏！駭客稱竊218萬張證件...勒索贖金

火藥濃！《魔戒》爆新作遊戲　攜1億美對抗《霍格華茲的傳承》

《羊蹄山戰鬼》「摸狐狸」引日網憂　恐寄生蟲上身求現實別效仿

《絕地戰兵2》爆PC容量急遽膨脹　開發解釋照顧「HDD玩家」

敲碗3年！《吸血鬼倖存者》四人線上模式來了　千遍問題即將揭曉

《刺客教條幻象》DLC預告搶先亮相　「回憶之谷」重回沙漠復仇

任天堂驚現奇怪片〈Close to you〉　金髮孩超萌網猜《皮克敏》

馬斯克信心喊「明年推出偉大AI生成遊戲」...開發人才招募中

《薰香花朵凛然綻放》動畫化銷量狂增240萬冊！溫柔台詞傳達感激

電競滑鼠變竊聽器？海外團隊新技術...桌面震動提取聲音波形

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《魔戒》爆新作遊戲

《羊蹄山戰鬼》摸狐狸引日網憂

《羊蹄山戰鬼》風景太美網曬實景照

《鬼滅》無限城墜落速度高達180公里

Discord爆重大資安洩漏

《數碼寶貝物語》新作獲極好評

《無限扭蛋 (略)》標題竟長達60字

任天堂法務出手！起訴Switch盜版論壇

《寶可夢傳說Z-A》台北夜市祭亮點一次看

AI生成現瑪利歐與皮卡丘...官方回應侵權

最新新聞

Discord爆重大資安洩漏

《魔戒》爆新作遊戲

《羊蹄山戰鬼》摸狐狸引日網憂

《絕地戰兵2》爆PC容量急遽膨脹

《吸血鬼倖存者》線上模式來了

《刺客教條幻象》DLC預告亮相

任天堂現奇怪片〈Close to you〉

馬斯克：明年推出偉大AI生成遊戲

《薰香花朵凛然綻放》銷量狂增240萬

滑鼠變竊聽器？海外團隊新技術

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366