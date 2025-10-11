火藥濃！《魔戒》爆新作遊戲　攜1億美對抗《霍格華茲的傳承》

記者黃冠瑋／綜合報導

奇幻小說的魔法冒險一直深受許多人嚮往，像是《哈利波特》、《魔戒》都有著龐大粉絲族群，而這兩款IP都分別被改編成許多電影、遊戲當中。不過彼此競爭火藥味相當濃厚，對此近日就有內幕消息指出一款與《魔戒》有關全新遊戲正在製作，並且投資金額高達1億美元，目的是對抗暢銷大作《霍格華茲的傳承》。

▼《魔戒》傳出新遊戲正在製作。（圖／翻攝自X／@GollumGame）

根據外媒報導，消息人士爆料一款全新的《魔戒》遊戲正在開發中，並且已經開發一段時間，關於遊戲資金則是由阿布達比投資辦公室（ADIO）部分出資，其餘資金則是來自內部，總計高達1億美元（約新台幣30億元）。據傳會是一款第三人稱動作遊戲，在某種設計程度上很像同為奇幻小說改編的熱門作品《霍格華茲的傳承》，競爭意味相當明顯，最快將會在接近10月中公布消息。

這款遊戲除了阿布達比投資辦公室會參與開發之外，還會交由以擁有《魔戒》遊戲版權的 Embracer 公司主導，而開發商Revenge和其他工作室也會共同參與開發，不過目前雙方拒絕透露有關遊戲消息與謠言。

另外值得一提的是，早在2023年其實就有推出《魔戒：咕嚕》，只不過當時就因為玩法和遊戲優化上非常糟糕，因此被許多玩家嘲諷為當年最爛的遊戲之一，甚至連許多媒體評測都給予極低的分數，而這次的開發成本已經足以勘稱是現今3A遊戲製作門檻，想必足以對抗暢銷大作《霍格華茲的傳承》，畢竟先前才傳出《霍格華茲的傳承》原定2025年將要推出的DLC已被取消，因此對於《魔戒》IP而言可說是非常好的機會。