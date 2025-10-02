ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《惡靈古堡9》「傳聞」滿天飛　製作人不滿沒證實玩家卻堅定相信

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》自從在先前《惡靈古堡4重製版》1000萬慶祝影片中爆出消息後，讓許多粉絲相當期待。不過遊戲還未確定上市，卻有各種有關遊戲傳聞不斷被爆料，像是新場景、獨眼老里昂等，然而此等消息都並未證實，對此製作人熊澤雅登表示，有爆料代表有購買慾望，但不該是全部為真理。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》爆料讓製作人感到不滿。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

▲▼《惡靈古堡9：安魂曲》爆料讓製作人感到不滿。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

根據外媒報導，隨著《惡靈古堡9：安魂曲》在近日任天堂直面會上公開第二支預告並同步登入Switch2後，讓許多粉絲感到相當期待。期間關於遊戲討論更是層出不窮，從最初資訊公開主角換成「葛蕾斯」到新恐怖系統，都讓這款遊戲討論度水漲船高。然而熱絡的同時，卻也出現許多各種遊戲傳聞，像是半開放世界、有新交通工具可以騎乘、新增新的東南亞島嶼場景以及里昂等，其中里昂討論度更是爆表。

畢竟里昂作為先前主角人氣可說是非常高，再加上先前爆出獨眼蒼老造型，很符合此次遊戲中回歸時設定年齡模樣，種種爆料都讓這款遊戲在發售前就掀起不少討論。然而官方團隊卻對此事有不一樣看法，近日遊戲製作人熊澤雅登在接受採訪時，就被問到是否會放出假消息，讓玩家熱烈討論遊戲，對此他就表示，其實根本不用，因為現在網路上已經流傳很多關於遊戲的各種傳聞，不管傳聞是否真假他都不會覺得生氣，因為對他而言會有傳聞產生，代表是許多玩家想要迫切知道遊戲內容，這也意味著這些玩家有想要購買遊戲的慾望，對於遊戲而言不算壞事。

然而他認為不能把這些傳聞當成是全部的真理，畢竟許多事情都沒有證實，相信傳聞的人，如果看到遊戲成品與傳聞中的內容根本不一樣，即便是卡普空從來沒有承諾過，他們也會覺得是被官方背叛，而這樣就造成一種嚴重破壞關係的行為，這也是讓製作人感到擔憂的問題。

