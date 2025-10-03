ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

跟《羊蹄山戰鬼》玩北海道！前進地獄谷、羊蹄山重現遊戲足跡

記者楊智仁／綜合報導

《羊蹄山戰鬼》於 10 月 2 日正式上市，本作以北海道為主要的核心，因此 PlayStation 正式宣布與亞太地區旅遊體驗的領導平台 Klook 展開跨界合作，推出精心策畫的《羊蹄山戰鬼 北海道之旅》一日遊行程，此行程靈感源自遊戲世界，邀請玩家及旅人走訪曾啟發遊戲創作的北海道特色景點，重現遊戲製作團隊取材時的足跡，獲得更沉浸式的遊玩體驗。

▲▼羊鬼。（圖／廠商提供）

《羊蹄山戰鬼》以蝦夷地（現今的北海道）為遊戲舞台，取材橫跨江戶時代的文化建築到北海道壯闊的自然景觀，為遊戲注入真實氛圍與深度，製作團隊也實際走訪當地探究及學習日本文化，將最核心的精神注入遊戲靈魂。透過這趟旅程，玩家將能親眼目睹遊戲中的靈感來源。

登別伊達時代村：穿越時空回到江戶時代，在這座歷史主題村中，能體驗弓道及手裏劍投擲，甚至能換上武士裝扮。探索館內的「刀劍博物館」及重現片倉小十郎的武士宅邸，登上火之瞭望台更能一窺江戶時代的生活風貌。

▲▼羊鬼。（圖／廠商提供）

登別地獄谷：瀰漫蒸氣與火山岩壁的壯觀地貌，啟發了遊戲中迷霧堡壘與鬼族領域的氛圍。當地流傳的怨靈傳說，以及遍佈谷中的鬼雕像，更是遊戲神話世界的重要靈感來源。

▲▼羊鬼。（圖／廠商提供）

洞爺湖：洞爺湖湖水靜謐，溫泉文化悠然的在此地流淌，以羊蹄山為背景的美景，成為遊戲中溫泉場景的靈感來源。旅途中不妨放慢腳步，在湯泉裡放鬆身心，享受北海道的療癒氛圍。

▲▼羊鬼。（圖／廠商提供）

羊蹄山：遊戲名稱的象徵——羊蹄山，被阿伊努族稱為「女山」，是北海道的重要地標，也貫穿遊戲的整體場景。從中山峠或 Lake Hill Farm 眺望壯麗景色，親眼見證這座承載故事與風景核心的聖山。

▲▼羊鬼。（圖／廠商提供）

關鍵字：羊蹄山戰鬼

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【犯案畫面曝】出獄男超商前朝10學童揮刀！尖叫四起、地面留血跡

跟《羊蹄山戰鬼》玩北海道！前進地獄谷、羊蹄山重現遊戲足跡

