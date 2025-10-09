到哪都有轉舌頭迷因！韓國「捏臉神遊」《嘟嘟臉惡作劇》登台　爆紅3大特色一次看

記者蘇晟彥／綜合報導

以「真捏臉遊戲」成為迷因，在韓國爆紅的《嘟嘟臉惡作劇》（Trickcal：revive），以輕鬆不肝、搞怪爆笑及各種超萌捏臉療癒風受到玩家討論，在熱度飆漲後，今年終於傳出要推出國際服消息，台灣也設立粉專「大放送」各種搞笑設定，在歷經玩家千呼萬喚後，國際服確定將在10月 9 日早上10點正式開服，但這款看似Q版畫風、戰鬥模式也超無腦的遊戲到底紅在哪？就讓《ETtoday遊戲雲》整理爆紅3大特點，一起來認識這款能讓人越玩越紓壓的「捏臉神遊」吧！

▼《嘟嘟臉惡作劇》中有各種致敬神作的迷因，恰到好處的惡搞讓人開懷大笑。



以快樂作為主題 主打「現實太苦玩遊戲就輕鬆點！」

《嘟嘟臉惡作劇》為一款以「穿越搗蛋劇」為主題，以帶來各種無厘頭、搞怪、致敬等元素的手遊，製作團隊曾在訪問中透露，遊戲初衷就是「生活已經夠苦了！遊戲裡能不能輕鬆點」，希望能透過簡單、輕鬆及搞笑的人物、故事設定，打造一個「只有快樂、沒有壞人的世界」，讓大家在遊玩的時候能有滿滿的舒壓爽感，也因此從一開始不被看到好上線後爆紅，甚至在韓國成為人氣投票第一的作品，自從國際服服上線消息傳出後就讓玩家引頸期盼！

除了人物、故事設定有趣外，作為一款手遊，「冒險闖關」的元素自然也不可少，遊戲採用回合自走棋的模式，玩家只需要花費金幣購買「使者」，接著放置在棋格上，就會自動闖關。跟一般的手遊不同的是，《嘟嘟臉惡作劇》的角色都自帶「搞笑屬性」，像是「柯米」打到一半就會發動「軟綿綿的時光」原地躺下蓋棉被睡覺、人氣角色貪吃的「艾爾芬」會衝過去撞到怪物自己跌倒，每隻角色都有自己專屬的戰鬥方式，讓玩家在冒險的過程中只需要盡情享受他們的「表演」就可以感受到滿滿的療癒感。

嘟嘟臉迷因圖太萌！官方、玩家狂玩梗 沒事就要「捏一下」

除了遊戲方式輕鬆外，《嘟嘟臉惡作劇》最受到玩家喜愛的就是那些「嘟嘟臉迷因」。遊戲中的角色都以2D Q版的形象展示，角色除了別具特色外，最大的共通點就是都有「肥嘟嘟的臉頰」。這些肥嘟嘟的臉頰不僅超萌外，在遊戲中還能各種花式捏臉，不管是抽到好卡捏一下、闖關成功捏一下，想捏就捏，成為真正的「捏臉遊戲」。

這些超有趣的角色不只官方帶頭玩梗，做成各種表情包在網路上成為「嘟嘟臉迷因」外，也吸引玩家進行二創，像是人氣角色獸人讀書王「科米」各種轉舌頭舔螢幕、可愛「奶油」不安分的揮拳，讓更多人儘管沒有玩過遊戲，都知道嘟嘟臉的魅力。

▼嘟嘟臉惡作劇超萌畫風引起不少網友二創，將自己最喜歡的「嘟嘟臉表情包」變成表情貼到處使用。（圖／翻攝自《嘟嘟臉惡作劇》粉專）



▼遊戲角色吸引不少網友二創各種迷因圖，其中柯米轉舌頭迷因是玩家最愛的之一。（圖／Trickcal Revive 영춘 GIF）



歡慶台灣上市狂送好禮 「韓配」、「國際服先行角」開服就等你拿好康

為了歡慶《嘟嘟臉惡作劇》即將在台灣正式上線，不僅在事前預約官方就祭出豐富大禮，將可以獲得110張抽卡券、一隻三星角色還有「三星角色指定招募券」，再加上簽到獎勵、活動獎勵等等，十根手指頭都數不完、獎勵拿到手軟，而官方也預告，在正式開服後，將會推出「日配+韓配」的配音選擇，玩家可以選擇熟悉的日配，或是享受原汁原味韓文配音的感動。

在國際服開服後，也將迎來國際服先行角萬能的輔助型「優米」，可以藉由對隊友施加強大Buff、幫對手上Debuff來影響戰局，搭配有著憂鬱屬性的使者可以組成超強的「憂鬱個性隊伍」，對於開服還不知道要怎樣選擇使者的玩家來說，絕對是入手的最好選擇！

此外，官方更邀請日笠陽子，高野麻裡佳，河瀨茉希三位人氣聲優演譯「嘟嘟臉專屬主題曲」，不僅替開服獻上最真摯的祝福，其中洗腦的旋律、歌詞，再搭配手勢舞也讓人在手機前不自主擺動，一起跟著音樂哼出來。

總而言之，《嘟嘟臉惡作劇》結合的快樂遊玩、捏臉迷因以及好康拿不完3大特點，在上市前就吸引不少玩家敲碗「快給我捏臉！」而從9日起至12日也有實況主進行「比臉大搗蛋PK賽（抽卡大比拚）」，像是羅傑、NL、魔理花、懶貓、大丸等實況主都會在實況進行「抽卡大比拚」。

當然不只有實況主「抽得精彩」，只要在活動期間到大家的實況上觀看，就有機會拿到專屬序號、又或者到《嘟嘟臉惡作劇》官方粉絲專頁參加預測誰贏，在KOL專屬連結、實況上將有機會抽中遊戲虛寶、官方FaceBook競猜活動則是MyCard點數，一起跟著實況主放肆大笑，看到底誰能「捏到最後」，也能更深刻了解《嘟嘟臉惡作劇》的惡搞魅力，首日登陸更可獲得130連抽等多項獎勵，現在就一起進入《嘟嘟臉惡作劇》的世界， 一起放肆搞笑、快樂冒險！

>>《嘟嘟臉惡作劇》下載連結點這邊<<