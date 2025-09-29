《間諜家家酒》女兒回歸、《我英》邁完結　10月新番強檔看不完

記者楊智仁／綜合報導

隨著 10 月即將到來，眾所矚目的秋季新番馬上就要登場，本季有相當多強檔續作「間諜家家酒 / 一拳超人 / 給不滅的你 第三季、我的英雄學院 Final season、賽馬娘 灰髮灰姑娘 第二季度...」，接下來就讓我們一起來看看 10 月的人氣續作。

▼10月新番強檔雲集。（圖／翻攝自推特）

《間諜家家酒》第三季

《SPY x FAMILY 間諜家家酒》自從 2022 年推出後迅速成為霸權，超可愛安妮亞讓世界掀起一股「女兒」熱潮。等待了許久《間諜家家酒》第三季終於要在 10 月 4 日回歸，「黃昏的過去，校車劫持前所未有的威脅」新的篇章即將登場，主題曲則由兩大人氣歌星 / 樂團獻聲，主題曲是 SPITZ 帶來的〈灯を護る〉；片尾曲為幾田莉拉演唱的〈Actor〉。

《一拳超人》第三季

《一拳超人》漫畫單行本突破 3100 萬本銷量，動畫首季 2015 年播出迅速引發關注，埼玉的超強力量搭配一擊必殺劇情，點燃許多觀眾心中小宇宙。雖然《一拳超人》聲量很高，動畫推出節奏並沒有大家想像中快速，時隔 6 年第三季終於要在 10 月 12 日放送，「最恐」餓狼碰頭「最強」埼玉讓粉絲們相當期待。

《我的英雄學院》Final season

《我的英雄學院》由堀越耕平創作全球銷量破億，漫畫於 2024 年 8 月正式完結，動畫由 BONES 擔綱，自 2016 年首播至今已累積 7 季深受全球觀眾喜愛，如今來到第 8 季「FINAL SEASON」也要為長達 10 年的動畫系列劃下句點。象徵和平的「歐爾麥特」與邪惡象徵「All For One」決一死鬥，主角綠谷與宿敵死柄木也展開正面交鋒，伴隨著「我要延續下去──意志與希望」的吶喊故事將邁入最高潮。

《賽馬娘 灰髮灰姑娘》

人氣 IP《賽馬娘》這次帶來日本國民賽馬「小栗帽」的傳奇故事，日本甚至有「雖然不懂賽馬，但知道小栗帽」的話語，足見其超強影響力。《賽馬娘 灰髮灰姑娘》講述名為小栗帽的馬娘從鄉村崛起到市中心，宛如灰姑娘的故事從不被人看好到力剋眾多強敵，搖身一變成為眾所矚目新星每戰都讓人充滿期待，接下來第二季度小栗帽新戰鬥舞台是「日本盃」聚集的海外對手們，動畫將於 2025 年 10 月 5 日開始播放。

除了上面所述作品，10 月續作還有「擁有超常技能的異世界流浪美食家 第二季、嘆氣的亡靈想隱退 第二季、給不滅的你 第三季、亂馬½ 第二季」，新作像是「彈珠汽水瓶裏的千歲同學、永遠的黃昏」也受到粉絲們高度期待，強檔連發 10 月又是一個讓動漫迷們大飽眼福的一季。