熱度不輸大谷翔平！《賽馬娘》小栗帽曾是國民偶像　馬券銷售破兆

電視動畫《賽馬娘 灰髮灰姑娘》第二季度將於 2025 年 10 月 5 日起開播，原作漫畫現正於《週刊YOUNG JUMP》連載中人氣極高，此次動畫化更進一步拉抬粉絲的期待值。然而，故事核心角色傳奇賽馬「小栗帽」對於年輕人來說，或許未曾親眼見證過牠的風采。近期日本媒體就特別撰寫一則關於「小栗帽」專欄，甚至提到其影響力堪比現在日本棒球巨星大谷翔平。

▼《賽馬娘 灰髮灰姑娘》第二季度將開播。（圖／翻攝自賽馬娘官網）

小栗帽於 1987 年在岐阜縣笠松競馬場出道，身為地方出身馬血統並不優越，與中央賽馬的菁英相比甚至被稱作「三流血統」。然而，翌年春天牠轉戰中央後便展開驚人的進擊：以 7 馬身差擊敗對手奪下新紐西蘭盃四歲錦標 ，隨後接連摘下安田紀念、每日王冠、有馬紀念等大賽冠軍。即使無緣同期的經典賽事（Classic 賽程），牠依然憑實力躍升主角。

小栗帽的成績為地方＋中央合計 32 戰 22 勝、亞軍 6 次，連對率高達驚人的 87.5%。牠的影響力遠遠超越賽場，1988 年小栗帽進入中央競馬當年，馬券銷售首次突破 2 兆日圓，到牠退役的 1990 年更一舉突破 3 兆日圓，僅兩年便推高 1 兆日圓的市場規模。若以經濟學者宮本勝浩對大谷翔平的年經濟效益約 1100 億日圓來比等同於大谷 10 年的影響力，而且是在沒有網路、沒有社群媒體的時代達成，足見其國民偶像地位。

▼奔馳中的小栗帽。（圖／翻攝自JRA日本中央競馬会）

1990 年，小栗帽自寶塚紀念後一度陷入連敗低潮，令粉絲懷疑牠的時代是否結束，但在年底的「有馬紀念」退役戰，牠卻奇蹟般奪下冠軍。當天中山競馬場湧入史上最多的 17.8 萬名觀眾，全場如地鳴般的歡呼聲，至今仍被譽為競馬史上最感人的名場面，「奇蹟的最後一跑」成為永恆傳說。

小栗帽於 2010 年離世但影響力未曾消退。2017 年 NHK 節目專題報導節目中一句「雖然不懂賽馬，但知道小栗帽」更凸顯牠超越體育範疇的國民級地位。如今，動畫《賽馬娘 灰髮灰姑娘》將小栗帽的傳奇重新搬上螢幕，讓觀眾能以現代視角再次見證這匹「時代所渴望的偶像馬」如何推升至國民娛樂的地位。