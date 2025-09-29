ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

美國任天堂「庫巴社長」年底退休　10年工作交棒首位女總裁

記者楊智仁／綜合報導

任天堂近期宣布，現任 任天堂美國分公司總裁兼營運長道格・鮑瑟（Doug Bowser） 將於 12 月 31 日 自公司退休，結束在任天堂十年的工作與五年的社長任期。接任者將由在遊戲產業擁有 19 年經驗的 Devon Pritchard 擔任，這也是美國任天堂史上第一位女性社長。

▼任天堂道格・鮑瑟年底退休。（圖／翻攝自推特）▲▼任天堂。（圖／翻攝自推特）

鮑瑟在任天堂發布的聲明中表示，「我最早的電玩體驗之一是街機版的《大金剛》，從那時起，任天堂就成為我和家人的熱情所在，能領導任天堂美國分公司是我一生的榮譽，為團隊在業務成果與為玩家創造的體驗感到自豪。」鮑瑟於 2015 年加入任天堂，後續出任美國分公司總裁兼營運長，在他的領導下任天堂成功推出 Nintendo Switch 2，並拓展至主題樂園與電影等娛樂領域。

有趣的是，鮑瑟 ( Bowser ) 姓名與《超級瑪利歐》系列大魔王庫巴 ( Bowser ) 完全相同，玩家也將其稱作「庫巴社長」，鮑瑟本人在公開場合露面或接受媒體訪問時也會帶著庫巴玩偶。如今庫巴社長即將離開任天堂，鮑瑟補充，「現在是交棒給下一代領導的時候了，而 Devon 履歷本身就是最佳證明，我完全相信她能帶領公司再創高峰。」

