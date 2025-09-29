ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

不畏風波！《羊蹄山戰鬼》解禁開87分　外媒盛讚：視覺更震撼

由索尼互動娛樂所推出的PS5獨佔大作《羊蹄山戰鬼》自從宣布將在10月2日上市後，就一直備受期待，不過先前因為員工不當發言，讓這款遊戲遭遇了前所未有挑戰。如今綜合評分網站metacritic也公開評分，取得107間媒體均分87的意外分，許多媒體稱讚，「優美景色、高速載入有如電影般的史詩場景」。

▲▼《羊蹄山戰鬼》評分解禁開87分。（圖／翻攝自X／@SuckerPunchProd）

《羊蹄山戰鬼》自從在去年直播節目中透露將會推出，關於遊戲開發進度就從未停過，先是採用女武士復仇為主題再以蝦夷山為舞台、承襲《對馬戰鬼》泡湯裸露被評限制級、遊戲未上市就確定將加入免費DLC「奇譚」、因《GTA6》延期救遊戲，舉杯歡慶，都讓這款遊戲充滿許多話題性，不過遊戲卻在先前因為前員工慶祝柯克槍擊案，讓這款遊戲還未上市，就恐面臨銷量堪憂的風險。

如今遊戲即將在10月2日上市，外媒評測也已成功解禁，不過沒想到的是竟開出87的綜合高分，比先前《刺客教條：暗影者》以及近期《沉默之丘f》都還要高出些許分數，對此不少媒體稱讚，「致敬經典武士電影的佳作，畫面精美，玩起來絕對令人爽快」、「《羊蹄山戰鬼》在各方面都勝過《對馬戰鬼》，儘管偶爾會出現敘事上的停頓，但它擁有更佳的畫面、更佳的音樂、更佳的玩法和更精彩的故事」、「復仇之旅起伏，引人入勝、豐富的支線任務、迷人的角色、巧妙的穿插和精彩的秘密，讓遊戲體驗宛如一場史詩般的冒險」。

不過也有少部分媒體認為，比起前作《對馬戰鬼》劇情都只是故事表面、老套且空洞，探索遊戲方式根本沒有新意、作業感很重、開放世界清除支線玩法也有點過時。雖說許多外媒都還是對這款遊戲都抱持著看好的態度，但由於先前柯克槍擊案慶祝事件，不免讓人懷疑遊戲真有如此之好，畢竟如果說遊戲不受影響，對於玩家而言可能不太會相信，或許只能等到10月2日才能揭曉遊戲真正全貌。

