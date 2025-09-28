AI生成大威脅...聲優緒方惠美籲：過世後仍盼大家記住活生生的我

記者楊智仁／綜合報導

日本內容產業市場規模突破30兆日圓，漫畫、動畫、遊戲、音樂被視為國家支柱產業。然而，生成式AI迅速發展正引發憂慮，在《幽☆遊☆白書》飾演藏馬、《新世紀福音戰士》飾演碇真嗣而知名的聲優緒方惠美，近年不斷對此議題發聲，她警告聲音已被非法擷取並販售，甚至被用於深偽影片與犯罪行為，這讓她感到極大威脅。

▼緒方恵美呼籲規範AI。（圖／翻攝自@Megumi_Ogata推特）

緒方指出，聲優最擔心的就是聲音被濫用於詐騙，「如果我的聲音在我不知情情況下被用來犯罪，真的很可怕。」她透露，已有海外網站利用她的聲音進行模擬對話，因此呼籲政府儘快針對生成式AI制定規範避免犯罪發生。網路上早已出現以生成式AI「讓聲優唱歌、說出台詞」影片，緒方認為，若僅限個人娛樂或許還可視為一種遊戲，但將其公開上傳並牟利就已嚴重逾越界線。

有些人批評限制AI是「阻止科技進步」，緒方反駁，「我們也有培養後輩的責任，若為了你們的產業，而無視尊重與許可奪走我們的聲音與工作，我無法接受。」她主張至少要留下取樣證據，標示聲音來源，這樣才能形成抑制犯罪的效果。「我支持科技進步，但生成式AI必須在法律規範下使用。」

緒方進一步指出AI生成的聲音無法取代表演，「同一句台詞每次表演都不同，因為那是由當下的情感所驅動...，我不希望過世後自己的聲音被拿來使用，希望你們記住活生生的我，還有作品裡的聲音，直到永遠。」她強調，聲優表演是一種「心靈傳遞」，而AI僅是模擬聲音，若繼續放任社會將加速走向混亂。