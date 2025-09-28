ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鏈鋸人 蕾潔篇》票房破20億日圓！動員百萬人網讚「無法忘懷」

記者楊智仁／綜合報導

劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》9 月 19 日在日本上映繳出好成績，該周登上票房冠軍終止了《鬼滅》的 10 連霸紀錄。日前官方也公布最新數據，上映 6 天累計動員 135 萬名觀眾，票房收入突破 20 億日圓。

▼《鏈鋸人 蕾潔篇》票房突破 20 億日圓。（圖／Sony Pictures 索尼影業） ▲▼鏈鋸人。（圖／Sony Pictures 索尼影業）

原作漫畫《鏈鋸人》由鬼才漫畫家藤本樹創作，系列累計發行量突破 3000 萬冊，劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》可說是秋天動漫迷最為期待的電影，承接電視動畫最終回之後的故事，描繪主角電次與神秘少女蕾潔相遇後，被她牽動命運、逐步陷入無法預測的漩渦之中。《鏈鋸人 蕾潔篇》在全日本 421 家戲院上映，首日便動員 27.2 萬人次，票房收入突破 4.2 億日圓，發行方東寶表示，本作有望朝最終票房 50 億日圓邁進，展現亮眼的開局表現。

《鏈鋸人 蕾潔篇》本周於台灣上映也受到諸多好評，粉絲們表示這次電影彌補《鏈鋸人》動畫第一季的遺憾，奔放激烈的戰鬥場面、瘋狂內容描寫完全呈現藤本樹風格，魅力滿點無法忘懷的女人「蕾潔」，最終反轉永遠刻在粉絲們心裡。真的就如藤本樹所說，看完電影「滿腦子都是蕾潔」。

關鍵字：鏈鋸人 蕾潔篇

