外媒曝遊戲巨頭EA被收購？估值破1.6兆　或成史上最大槓桿收購案

記者楊智仁／綜合報導

全球知名遊戲發行商 Electronic Arts（EA） 傳出正接近完成一項 高達 500 億美元的私有化收購案。據《華爾街日報》報導，此交易由多家私募股權公司以及沙烏地阿拉伯公共投資基金共同推動，最快可能於下周正式公布。

▼遊戲巨擘 EA 旗下有多部人氣大作。（圖／翻攝自EA）

遊戲巨擘 EA 旗下有《Apex 英雄》、《戰地風雲》等人氣大作，估值可達 500 億美元 ( 約 1.6 兆台幣 )，若交易成真將超越 2007 年私募財團以 320 億美元收購德州公用事業公司 TXU 的紀錄，成為史上最大規模的槓桿收購案。消息甚至指出，投資方還包括 Affinity Partners，這是一家由前美國總統川普女婿 Jared Kushner 創立的投資公司，資金來源高度依賴沙烏地阿拉伯。

PIF 由王儲 穆罕默德．本．薩爾曼 掌控，過去幾年已在遊戲產業投入鉅資，包括持股 動視暴雪、任天堂、卡普空、Nexon，並完全收購 SNK（《格鬥天王》、《越南大戰》發行商）。外界普遍認為，這些投資屬於「沙烏地願景 2030」 的一環，目的是透過娛樂與體育產業投資進行「形象洗白」淡化國際爭議。消息曝光後，EA 股價周五收盤上漲 14.9%，報每股 193.35 美元。