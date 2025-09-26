《極限競速：地平線 6》2026年上市　在日本賽道飆車粉絲狂喜

記者蘇晟彥／綜合報導

Xbox 26日舉辦Xbox Tokyo Game Show 2025 發表會，宣布以日本為背景的《極限競速：地平線 6》將在2026推出，此外《微軟模擬飛行 2024》、《決勝時刻：黑色行動 7》及《異塵餘生 76》都推出以日本文化為元素的新內容，而Xbox Play Anywhere將支援大多數在這次展出的遊戲，玩家將可以在PC 以及即將於 10 月 16 日推出的 ROG Xbox Ally X 掌機上暢玩。

Playground Games 宣布推出《極限競速：地平線 6》，以日本為背景，將於 2026 年推出

Playground Games 很高興能在《極限競速：地平線 6》中帶領玩家前往日本，本作是廣受玩家好評並屢獲殊榮的《極限競速：地平線》系列的全新作品。作為一款廣受歡迎的開放世界競速系列遊戲新作，《極限競速：地平線 6》將帶領玩家探索大家期許已久的日本，這裡風景如畫且有著獨特的文化。同時，玩家也將在地平線嘉年華中逐步成為傳奇賽車手。

《極限競速：地平線 6》將於 2026 年率先登陸 Xbox Series X|S 主機與 PC，並同步加入 Game Pass Ultimate 與 PC Game Pass。 此外，Playground Games 正在與 Turn 10 工作室合作，並計劃在遊戲推出後稍晚些時候將《極限競速：地平線 6》帶到 PlayStation 5 平台。我們將在明年初分享更多細節，目前玩家可以在 Microsoft Store 或 Steam 上將遊戲加入願望清單。

《微軟模擬飛行 2024》發布「世界更新 20：日本」

日本鄉村的壯麗景色以及大城市的燈光與聲音是《微軟模擬飛行 2024》最新世界更新的重點。作為 Xbox 主機和 PC 的更新內容，「世界更新 20：日本」對《微軟模擬飛行 2024》中的日本地圖進行了全面的視覺改造，並特別突出了位於日本各地的眾多景觀。與所有的世界和城市更新一樣，「世界更新 20：日本」將免費開放給所有《微軟模擬飛行 2024》玩家。《微軟模擬飛行 2024》現已在 Xbox Series X|S 主機和 PC 上推出，並包含在 Game Pass Ultimate 和 PC Game Pass 中。

《神話世紀：Heavenly Spear》將在下週發售前開放全新預覽體驗

《神話世紀：重述》的全新一部擴充包《Heavenly Spear》將玩家帶到日本，在那裡他們將遇到新的神祇、怪物、能力和故事等。全新的 12 關戰役模式將圍繞農家女孩靖子（Yasuko）展開，她在發現一把神矛後踏上了新的命運之路。隨著戰爭逼近、混亂蔓延，靖子必須揭開這件聖物的秘密，並阻止殘忍的軍閥 Kagemasa，他企圖囚禁太陽女神天照並奪取其神力。《Heavenly Spear》將於 9 月 30 日發售，目前已在大多數平台開放預購。購買《神話世紀：重述》頂級版的玩家將在遊戲發售時獲得《Heavenly Spear》。

《忍者外傳 4》即將推出，提供適合各類玩家的難度挑戰與 DLC

《忍者外傳 4》引進了全新設計的難度與輔助系統，旨在讓廣大的新、老玩家都能輕鬆上手。遊戲提供三種核心難度選項：英雄、普通和困難，並配有自動閃避、自動格擋和自動輔助等功能，玩家可依照自己的步調學習與適應。對於追求極限挑戰的玩家，則可在煉獄試煉和終極「忍者大師」難度下不斷精進。豪華版還將包含即將推出的 DLC《兩位忍者大師》「The Two Masters」以及額外角色外觀，預購獎勵包括八雲「黑龍後裔」獨家外觀。

《決勝時刻：黑色行動 7》

《決勝時刻：黑色行動 7》將帶領玩家深入日本，這是團隊迄今為止打造的最具視覺張力與文化特色的場景之一，同時保留了《黑色行動》系列的經典玩法。遊戲首發的 18 張多人地圖中有多張受日本元素啟發設計的地圖，團隊首次公佈了其中兩張地圖的細節。殿（Den）是一座融合了傳統與 2035 年科技的日本城堡式建築，而都心（Toshin），可在《黑色行動 7》Beta 測試中游玩）則將玩家帶入霓虹燈閃爍的東京中心，這裡設置了貓咪咖啡廳和卡拉 OK 房等獨特空間。《決勝時刻：黑色行動 7》公開測試將於 10 月 5 日至 8 日進行，預購玩家和符合資格的 Game Pass 訂閱者可於 10 月 2 日提前體驗。遊戲將於 11 月 14 日全球發售。