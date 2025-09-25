美政府寶可夢影片惹眾怒...官方稱未授權　前主管：不太可能告

記者楊智仁／綜合報導

美國國土安全部（DHS）近日在社群平台上發布「寶可夢圖片及影片」來宣傳移民取締與海關執法局（ICE）的突襲行動，引發粉絲強烈反彈，許多人標記任天堂與寶可夢公司，呼籲他們採取行動。後續寶可夢公司於聲明中指出，「我們注意到國土安全部近日發布的影片包含與品牌相關的影像，公司並未參與該內容的製作或發布，且未授權使用我們的智慧財產權。」

▼美國使用寶可夢素材引發反彈。（圖／翻攝自推特）

DHS 在推特官方帳號上發布一段影片，內容包含聯邦探員的突襲與逮捕畫面，搭配《寶可夢》動畫的主題曲，並插入小智片段，影片標語寫著「抓住他們全部」，甚至將嫌犯大頭照改造成「寶可夢卡牌」形式，這段將逮捕畫面與動畫結合的宣傳影片立刻引發眾怒，寶可夢粉絲則罕見地呼籲任天堂與寶可夢公司提起法律行動。

儘管官方已經做出聲明表示「該段影片未經授權」，不過前寶可夢公司首席法務長 Don McGowan 接受外媒採訪時表示，公司不太可能採取法律行動。他指出，「寶可夢公司極度低調，即使我還在公司也不會碰這件事，這風波幾天後就會過去。」McGowan 補充，公司過去確實在智慧財產權維護上強硬，常對媒體報導的侵權案例立即採取行動。但在此次事件中，考量到涉及政府部門、公司高層身分狀況及潛在公關風險，採取法律手段機率極低。