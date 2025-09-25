ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

化身《鬼滅之刃》烏鴉穿梭無限城？海外攤位VR體驗網喊「超暈」

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》人氣至今依舊非常高，世界各地票房屢創新高，各式周邊、快閃店、展覽也持續推出。先前在海外 Anime Expo 動漫展《鬼滅之刃》攤位，還能讓粉絲現場化身為烏鴉 ( 鎹鴉 )，體驗在無限城內穿梭的感覺。

烏鴉在《鬼滅之刃》不只擔任後勤，「無限城」劇場版更是扮演舉足輕重的角色，不僅要和產屋敷輝利哉配合繪製地圖、通報戰況、分配人力支援戰場，還必須要找尋鬼王「無慘」的位置。而究竟實際在無限城內穿梭的感覺如何，國外知名動畫代理 Crunchyroll 在今年 Anime Expo 動漫展就做了 VR 展示，只見玩家站在螢幕前抬手就可以操控烏鴉，在無邊無際的建築內四處飛翔。

該影片於近期上傳推特後引發討論，伴隨著一旁的音樂確實沉浸感十足，只不過對於有 3D 暈的人來說，看久了應該會蠻辛苦的，網友們也紛紛表示，「欸這看起來超好玩，但感覺手會很酸」、「找到無慘就過關了」、「感覺會掉進頭暈地獄」、「考驗手眼協調能力嗎」、「如果我來當烏鴉估計沒飛多久就撞牆了」。

▲▼烏鴉。（圖／翻攝自推特）

