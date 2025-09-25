美百萬實況主父親癌逝　臨終前仍囑兒「快去直播」網鼻酸

記者楊智仁／綜合報導

從《魔獸世界》起家、轉至時勢評論，Twitch 上擁有上百萬追隨的大實況主 Asmongold（Zack Hoyt），其父親 9 月中因為胰臟癌而病逝。日前 Asmongold 透過 YouTube 露面表達對父親離世的悲痛，談及兩人過去互動不禁令人感到鼻酸。

▼Asmongold 露面談及過去與父親的互動。（圖／翻攝自Asmongold TV）

影片中一字一句充滿感激與懷念之情，Asmongold 提到父親一直在和病魔奮戰，兩年內得了六次肺炎失去一半的肺部，即便如此每天還是會快走 5 公里，就像個拳擊手一樣被擊倒卻又能再站起來。Asmongold 說到，「但其實父子都有共識，我們在和時間賽跑，因為這樣今年初選擇回去家鄉佛羅里達，找大部分的家人度過寶貴時光，當時我其實很煩躁，因為得停更直播而且還是《光與影：33號遠征隊》發售的那周...，但現在回頭看我很開心做了這個決定。」

Asmongold 表示自己從小到大和父親有很多摩擦，「記得 8 歲的時候爸爸說『我不是來當你朋友的、不是來陪你玩的，我是你的父親，責任是養大你，等我不在那天，你依然能靠自己走下去』，這輩子從沒見過比父親更硬漢的人。臨終前我全程陪著他，當下我意識到他確實做到了、身為父親想完成的目標，他確實完成了。」

Asmongold 早在 9 月初宣布停播照顧父親，當時收到眾多網友的鼓勵，「我有在病床前把大家的留言拿給父親看，他真的很感動，這些心意對我們來說意義重大，即便後續決定讓爸爸進入安寧治療時，他還叮囑著『怎麼沒去直播』...我不會消失太久的，這是父親希望看到的，我們很快再見！」