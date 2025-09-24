ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

走路模擬器《一步一腳印》避開「獨立神作」後宣布上市

記者蘇晟彥／綜合報導

獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與開發者 Gabe Cuzzillo、Maxi Boch 和 Bennett Foddy 所組成的團隊開發的《一步一腳印（Baby Steps）》在戰術性迴避《絲綢之歌》後，在24日正式宣布正式上市，首波限時9折，將以295元讓大家享受「走路模擬器」魅力。

▼《一步一腳印》24日正式上市。（圖／Devolver Digital提供）

▲▼ 一步一腳印 。（圖／DEVoLVER）

《一步一腳印》講述奈特（Nate）的故事。他原本是個失業魯蛇、一事無成，直到有一天，他發現自己從未意識到，那個再正常不過、最熟悉卻又陌生的能力：走路。對於這位看似不可能成為什麼英雄的主角來說，光是保持直立就並非易事。

你將一步一步探索這個神祕的世界，並發現奈特與世界、與人們之間的關係變得超乎想像的奇妙。

遊戲開發團隊曾操刀《Ape Out》、《QWOP》和《Getting Over It》等熱門遊戲，沿襲了他們充滿特色、親手打造出的原創遊戲玩法，本作中鑿刻出沿路的美景、寧靜的山巒，邀請你親自感受它們帶來的震撼。欣賞細節、愛上自然的蓬勃生氣，努力在荒廢的人生中尋找出新的意義。

遊戲特色
• 基於物理運算、完全模擬真實走路體驗
• 透過超過百種動態的聲光表現，展示出一個栩栩如生、允許你完全沉浸其中的世界
• 沿著山峰開始一段長途跋涉，可以完全按照自己的步調、甚至放得更慢來探索
• 全動態連體衣髒污系統
• 不開放蒐集的帽子們

是時候邁開腳步，踏上前所未有的冒險之旅了。遊戲今日已正式上架於 PC 和 PlayStation 5 平台，你將能夠用新台幣 295 元、港幣 112.5 元再次「享受」登山的樂趣。

