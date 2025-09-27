Steam免費遊戲爆「惡意程式」　盜竊鉅額贓款癌末實況主苦笑

ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲平台Steam一直以來都有實施安全搓施，以確保玩家免受惡意軟體侵害，然而近日卻爆出一款免費遊戲《BlockBlasters》竟藏惡意程式，竊取使用者的加密貨幣錢包，並且上架一個月沒有被發現，受害者眾多，金額累計超過15萬美元（新台幣453萬元），其中一名癌症實況主治療金更是不翼而飛，引發網友質疑。

▼Steam免費遊戲竟藏有惡意程式。（圖／翻攝自G DATA）

▲▼Steam免費遊戲竟藏有惡意程式。（圖／翻攝自G DATA）

事情其實是，一款由Genesis Interactive所開發的2D橫向捲軸遊戲《Block Blasters》於7月底在Steam平台上市後，就收穫了極度好評，再加上遊戲完全免費開放玩家遊玩，因此吸引不少人前往體驗。然而開發商卻在8月30日的更新檔中暗藏一項有關加密貨幣的「惡意程式」，企圖竊取玩家手中的虛擬貨幣錢包資訊，總計261個加密貨幣帳戶遭殃，損失金額高達15萬美元（約新台幣453萬元），並且這次讓許多玩家更氣憤的是，還是防毒軟體公司G DATA研究員發現，Steam審核竟出現這麼大紕漏。

在眾多受害用戶中，一位癌症實況主Raivo Plavnieks更是慘烈，他僅僅是因為在一場募款的直播時，依照觀眾要求下載這款遊戲，結果竟因此損失了3.2萬美元（約新台幣 96.6 萬元），讓他的治療金直接不翼而飛，讓他苦笑表示，「當下完全無法思考，害怕自己會再次流落街頭、沒有錢吃飯，這經歷比放射治療還更榨乾我的體力」。

消息曝光後，讓許多網友感到辛酸，並紛紛為他獻上微薄支援，被盜走的金額也很快被補足，對此Plavnieks表達深深的感謝，但他也向觀眾呼籲要萬事小心，以免發生像他這樣的慘狀。

關鍵字：Steam

