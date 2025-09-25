ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《荒野起源》訴訟攻防戰開打　騰訊駁斥索尼：通用材別獨攬專利

記者黃冠瑋／綜合報導

由中國騰訊旗下子公司Polaris Quest所開發的新遊戲《荒野起源》日前就因為「照搬式克隆」慘遭索尼提告，雖說官方已偷偷移除與《地平線》相似簡介以及相關元素，但看似示弱沒想到卻是騰訊出面回擊，向法院提出駁回，指出索尼主張的著作元素，早已通用在許多遊戲文化當中，不應該把這些元素據為已有。

▼騰訊出面反駁索尼指控《荒野起源》抄襲《地平線》。（圖／翻攝自騰訊《荒野起源》）

▲▼騰訊出面反駁索尼指控《荒野起源》抄襲《地平線》。（圖／翻攝自騰訊《荒野起源》）

早在先前索尼就向美國加州聯邦法院正式對騰訊及其子公司北極光工作室提出訴訟，指控《荒野起源》抄襲《地平線》的玩法與角色設計，並且最惡劣程度是在於《荒野起源》女主亞羅伊的髮色、造型、武器甚至名字都與《地平線》主角雷同，讓索尼認為騰訊是為了企圖藉著《地平線：黎明時分》、《地平線：西域禁地》等成功案例，來簡單獲取遊戲銷量。

如今事隔多日，騰訊先是偷偷修改了《荒野起源》部分內容，其中關於遊戲簡介中有關類似《地平線》的標籤都進行刪除，像是「機械獸」、「巨型機械」等元素字眼，並且把說明改為更為模糊的語意，而近日騰訊決定出面反駁，指出索尼主張的觀點簡直毫無根據，並且認為索尼只是想把紅髮英雄、荒廢文明、機械怪物等通用題材變成自家專屬資產。對此騰訊也表示，那些元素早出現在於《薩爾達傳說》、《極地戰嚎》、《天外世界》、《Enslaved》、《Biomutant》等多款遊戲，再加上這款遊戲是2027年才會上市的遊戲，根本尚未發生侵權行為，因此這場只是純粹假設性訴訟。

另外值得一提的是，任天堂與《幻獸帕魯》也是因為遊戲元素被抄襲而展開專利爭奪，其中也是針對捕捉生物專利競爭非常激烈，《幻獸帕魯》官方也是提出該項元素早在先前其他款遊戲就已經廣泛被使用。

