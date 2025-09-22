ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

太扯...英女子玩《GTA》結果遇警匪大戰　車撞進現實臥室超驚悚

記者楊智仁／綜合報導

英國一名女子在家中遊玩《俠盜獵車手》( GTA ) 時，一輛遭警方追捕的汽車失控衝撞入她的住處，巧的是剛好遊戲中她也正在躲避警察，這突如其來的驚悚意外竟把現實和虛擬世界重疊在一起，令人不敢置信。

▼英女子玩《GTA》結果遇警匪大戰。（圖／翻攝自Steam、reddit）▲▼GTA。（圖／翻攝自reddit）

44 歲的艾瑪・葛瑞夫斯（Emma Graves）表示，當時她正透過 PlayStation 玩 GTA 遊戲，畫面中自己正在逃避警方追捕，現實裡卻突然傳來「引擎轟鳴、急煞聲與連環撞擊聲」。隨後，一輛車先撞擊三輛車、再衝破圍欄、最後撞上她的臥室牆壁，距離她僅幾十公分整棟公寓也因此震動，艾瑪回憶，「如果再嚴重一點，我恐怕就不在這裡了，當時還聽到警方高喊要嫌疑人舉起雙手並放下武器。」

所幸她的母親當時不在家，未受到波及，根據西約克郡警方說法，這起事件共逮捕八人，並與一起更大規模的槍枝調查相關。艾瑪指出，該路段長期存在安全隱憂，汽車與摩托車經常高速通行，甚至險些撞上孩童與行動不便的居民，因此她已發起請願，呼籲設置減速措施與更嚴格的取締。

Real police chase ruins woman’s Grand Theft Auto game by crashing into her bedroom
byu/Dilpickle2113 ingaming

【遇上搭訕男如何迴避】她講一句話秒擺脫！

