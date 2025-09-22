《沉默之丘f》完整版試玩老實說！跳脫系列作「用鐵水管打天下」

記者蘇晟彥／綜合報導

Konami 旗下生存恐怖遊戲《沉默之丘》系列、由台灣泥巴娛樂開發的最新系列作《沉默之丘f》將在25日正式上市，本作首度以日本文化作為故事背景，講述1960 年代發生在來自「戎之丘」的高中生深水雛子的故事，在上市之前《ETtoday遊戲雲》接受官方邀請，搶先參加約4小時正式版的完整試玩流程，在不暴雷的情況下，讓玩家在上市前有可以參考購買的依據！

※下方文章一定會稍微牽扯到劇情透露，介意者請勿往下拉

▼玩家這次將扮演日本高中生深水雛子，探索屬於本作的秘辛。（圖／記者蘇晟彥翻）



本次試玩會大致時間約在4小時左右，但原則上已經將能夠體驗的基本要素全都試玩過一遍，本作由台灣泥巴娛樂所開發，是《沉默之丘》系列睽違13年，在《驟雨》之後的最新力作，也是首度將整個世界觀移到日本文化作為背景，將扮演女高中生深水雛子探究發生在鎮上的奇異事件。

根據官方說法，一輪的遊戲時間約在10-12小時，遊戲採用「多重結局」，但無論如何、怎樣選擇，第一輪的結局都會是固定，因此在首輪探險時，大家可以放寬心盡情遊玩，不需要太過拘泥於選項、探索是否會影響到結局，但在第二輪開始，有些「禁止通行」的地方就會逐步解鎖，這時候就可以探索更多前面週目沒有玩到的內容。

▼一週目的結局都會相同，在後續會有很多不能前進的地方逐步解鎖。

▼購買豪華特典就可以獲得「粉紅兔兔」套裝。



如果熟悉《沉默之丘》系列的玩家，基本上操作模式跟之前大同小異，在拿到「鐵水管」後，就會開啟雛子的殺敵之路，但本作在戰鬥系統上跟以往有滿大差異，有點類似「魂類遊戲」，只要閃躲掉怪物的攻擊，就可以獲得獎勵，以初期來說，由於耐力值非常的少，只要沒有成功閃避到，可能2次閃避就會將耐力值用完，這時候就會停在原地喘氣被敵人攻擊，因此這部分會讓不擅長這類型的玩家有些苦惱。

而在戰鬥過程中，分成重攻擊、輕攻擊，這個在字面上應該很好理解，另外可以按壓按鍵，進行到「專注時間」，只要專注度集滿，就可以揮出比較重的攻擊，但消耗比較少的武器耐久度，建議在前期要多加利用。

遊戲中武器的耐久度在前期「非常的低」，大約打5-6隻怪物，鐵水管就會壞掉，但這一代將物資的數量壓到非常的低，不管是藥品、武器，都必須斟酌使用，記者自己在試玩階段時，除非被敵人包夾，要不然90%時間都是繞著怪物走，盡量將藥品、武器節省下來。但必須說，由於本作真的不是動作遊戲，有些打擊感、閃避速度會覺得「有些怪怪」，但大致上還在可以接受的範圍，而有些怪物也會因此有一些「漏洞」可以鑽。

最後在Boss戰部分，必須說，對於動作類遊戲玩家算是非常難的挑戰，雖然動作模式很固定，判定的範圍也很寬鬆，但畢竟在藥品稀缺的狀況下，挑戰難度就會上升到非常高（可參考上方影片）。

而在遊戲雖然可以調整到「故事等級」，但必須說還是有一定的難度。

▼鐵水管是雛子第一個拿到的武器，第一次戰鬥的畫面「很震撼喔！」。



在探索部分，其實在上市前就有不少玩家討論，「遊戲畫面太過清晰」，但其實在試玩到前中期後，迷霧就開始慢慢變多，就會跟前幾代一樣幾乎伸手不見五指，必須透過聲音來辨識怪物的位置，這時候就建議在遊玩本作的時候一定要佩戴耳機，真的會感受不一樣的「世界」。以這次試玩會官方準備MAESTRO 300耳機跟MPG 321URX QD-OLED電競顯示器，尤其在聲音方面，不只是背景傳來悠悠的音樂聲讓詭譎感加分外，還可以清晰的知道怪物從哪個位置過來，或是在哪邊「等我們」，會大幅降低被攻擊的機會。（當然如果被咬的話，咬聲也會非常清晰喔^^）

但必須說，如果跟經典《沉默之丘2》相比，確實會感覺到這一代氣氛沒有那麼壓抑，我覺得一方面歸咎在台灣玩家對日本文化的熟悉度，另一方面這一代給我的感覺更多的是「詭異」而不是壓抑，例如在解謎關卡中的稻草人，每次猜錯的時候就會以奇特的方式攻擊玩家，會被這些奇怪的舉動弄到毛毛的。

當然，就跟系列作一樣，本作一樣也有「裡世界」與「表世界」，兩個世界的美術風格就有非常明顯的色彩之分，但由於太容易牽扯到劇透，這部分就留給所有玩家自行探索！

▼進入裡世界後就會出現「燈籠」，是判斷身處哪個世界的依據。



▼遊玩本作建議配戴耳機，沈浸感加倍。



至於其餘的內容，由於聊太多就會有劇透的可能，因此就留給玩家在遊戲上市後自行進行探索，就簡單來聊一下這次試玩會的心得，以目前來說，由於沒有辦法了解太多劇情走向，不確定劇情的精彩程度，主要都在體驗過程，但確實在「戰鬥」這個環節會是影響許多玩家遊玩意願的地方，但在體驗過程中，並沒有覺得難道沒辦法玩，反而會有一種，「可惡！在探索過程中我還要找機會躲怪物」的緊張感，這部分真的就見仁見智，團隊也說過，為了不要再複製《沉默之丘2》，也想要吸引更多年輕族群，因此在這一代才做出這樣的變動，希望能成功引起共鳴。

在恐怖感部分，個人覺得真的是台灣玩家太熟悉日本文化、鬼怪故事，因此跟遊玩以西方世界為背景的其他系列作相比，會少了一點「陌生感」，但對於喜歡日本文化的玩家，團隊非常用心打造的鄉野場景，例如學校、巷弄，當然還有「女高中生」，配上時不時竄出的怪物，詭異感還是滿高分的。

遊戲將於 25日正式上市，將登陸 PlayStation 5、Xbox Series X/S、以及PC平台，遊戲支援繁體中文。

▼遊戲中的神龕除了儲存外，可以在得到繪馬後進行能力提升，在故事難度下也可以恢復體、精力。



▼手帳中會詳細記錄遇到的怪物，仔細研讀或許可以發現一些「怪物的弱點」。



▼遊戲中地圖非常重要，隨時養成看地圖的習慣，才「不會迷路」。



▼第一次玩到這邊時，真的會有一種爽感。

