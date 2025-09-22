死亡慶祝炎上！《羊蹄山戰鬼》開除失言員工　呼籲謀殺零容忍

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂《羊蹄山戰鬼》即將在10月2日上市，官方也在先前舉杯慶祝《GTA6》延期宿醉數月引外界一番大笑，但或許不是每件事都能拿來開玩笑。近日就因為開發人員因公然慶祝「柯克槍擊案死訊」遭到大量砲轟，對此官方深怕影響遊戲後續上市，公告表示，已開除該名員工，並強調此事零容忍。

▼《羊蹄山戰鬼》開發不當言論炎上。（圖／翻攝自X／@SuckerPunchProd）

事情起因其實是，一名Sucker Punch任職十年的開發人員Drew Harrison日前在柯克槍擊案後，直接公然慶祝槍擊兇手「幹得好」等不當言論，引起大量網友不滿，並呼籲抵制《羊蹄山戰鬼》，更是導致遊戲最新預告片晚了數小時才在社群公開，讓這款遊戲上市之路相當堪憂。

然而Drew Harrison卻絲毫沒有悔過之意，聲稱「如果挺身反對法西斯主義讓我失去了從事 10 年夢想工作，我絕會對百倍堅定的再做一次」，讓許多人相當傻眼。官方或許意識到事情嚴重性，Sucker Punch負責人Brian Fleming則表示，「Harrison在不當發言後已被開除，我們也一致認為，慶祝或輕視他人的謀殺行為是無法容忍的，我們對此予以明確譴責。這就是我們工作室的原則，也是我們的態度」。

不過該聲明以及處理方式還是無法平息網友們怒火，畢竟在Harrison發文慶祝時，其他Sucker Punch的員工和高層都有對貼文按讚，因此許多網友都認為這些人也同樣需要被開除。