任天堂招聘難度驚人！日博士曝「根本不需學歷篩檢」　前主管回應了

記者楊智仁／綜合報導

學歷是不少公司在招聘員工時的第一個標準，日本知名遊戲企業任天堂又是如何呢。先前就有一位曾應徵任天堂的日本網友分享自己的經歷，他表示光是第一關筆試難度就非常高，根本不需要設置學歷篩檢。

▼網分享任天堂面試過程。（圖／記者李毓康攝）▲▼日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定POP-UP STORE媒體開箱。（圖／記者李毓康攝）

一則關於任天堂招聘經歷貼文在社群上引起討論，發文者是具備博士經歷的資訊工程學教授「村橋」，他表示自己聽聞任天堂不設學歷門檻廣納人才，2015 年畢業後前去應徵，沒想到第一關網路筆試就相當困難，「原來如此，不需要額外設下學歷篩選，因為在這裡就已經淘汰掉大多數人了吧。」村橋接著說到，網路測驗之後是技術面試，其中還有程式設計考試，並不是「大概了解」就能過的題目，而是必須認真思考演算法才能解出內容，自己正是在這關被刷掉的。

這則貼文也吸引曾在任天堂任職 10 年，參與《沉默之丘》系列製作人岡本基轉發回應，「印象中，我入社前兩年左右，因為 N64 時期第三方廠商出走，任天堂迫切需要強化自家軟體開發能力，積極招募數學、物理能力強的理工科學生，如今任天堂已能自然地運用各種組合，開發出技術含量極高的遊戲。當然，任天堂錄用的並不僅是『表面學歷』好看的人，而是更具有聰明才智、對讓遊戲更好玩充滿熱情的人，這或許也是品牌形象帶來的自然結果。」

