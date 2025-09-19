《絲綢之歌》玩家「0受傷」擊敗所有Boss　高超技術引網驚太瘋狂

記者黃冠瑋／綜合報導

《空洞騎士：絲綢之歌》自從遊戲在9月4日發售後，就掀起遊戲圈風潮，許多玩家都在討論劇情、戰鬥難度、打法等內容，像是先前大黃蜂騷擾賞巴掌、謝爾瑪神曲等。對此，近日就有玩家靠著未受到任何傷害成功擊敗所有Boss，包括隱藏Boss也不例外，如此高超技術直接驚呆一票網友，直言太瘋狂了。

▼《空洞騎士：絲綢之歌》玩家毫髮無損地擊敗了所有Boss。（圖／翻攝自YouTube／CrankyTemplar）

事情其實是，一位《空洞騎士：絲綢之歌》（Silksong）玩家CrazyTemplar，在遊戲中毫髮無損地擊敗了所有Boss，對此讓他感到相當興奮，於是分享到其YouTube頻道上，想讓更多人知道關於這項令人深刻的壯舉，影片時長將近兩小時，記錄了他遊戲中如何擊敗所有Boss的戰鬥過程，包括幾個隱藏Boss都難逃他的魔掌，像是遊戲永久死亡模式中獨有的Boss。

雖說距離遊戲發布已有些時日，期間也有許多玩家成功通關，但要像這名玩家毫髮無損地擊敗了所有Boss其實相當不容易，因此這項紀錄也讓許多網友直言，真是瘋狂並祝賀他成功通關，其中也有其他玩家靠著觀看他的通關影片，成功擊敗困擾玩家已久的Boss，也讓這款遊戲上線以來不斷創造新話題。

另外，在這影片當中也有出現為癌症離世的粉絲Seth所保存的同名設計Boss「Seth」，也被玩家譽為《Silksong》最感人片段之一，如同《我的世界》中「皇冠小豬」Technoblade一樣永存在玩家心中。