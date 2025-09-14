ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

只有42天開發！米哈遊新人極限挑戰秀創意　派對遊戲到解謎佳作

記者楊智仁／綜合報導

中國各大遊戲廠商近年的創作賽事已逐漸成為固定節目，以《原神》、《崩壞 星穹鐵道》聞名的米哈遊也不例外。先前 Youtuber LKs 釋出影片，米哈遊 96 位應屆畢業生分成 8 組，42 天內從零開始完成 3D 遊戲的成果試玩與評價。

▼米哈遊 42 天內從零開始完成遊戲挑戰。

值得一提的是這並非米哈遊的選才環節，參賽畢業生均已透過常規招聘錄用，此次 Mini Project 是他們正式加入項目前的特殊競賽，為期六周緊迫時限下，每支隊伍皆圍繞一個核心機制作設計，並交出令人驚豔的成品：像《轉生為紙片人，然後天下無敵》主打雙人解謎合作玩法，甚至加入音遊式 BOSS 戰；《人類徹底怒了》多人派對遊戲，玩家需在混亂場景中找到自己並淘汰對手，各個遊戲都充滿特色，以短短 6 周的時間來說，製作品質令人眼睛為之一亮。

▲▼米哈遊。（圖／翻攝自YT）

榮獲「最佳遊戲」的是 《薛定諤的呆貓》，遊戲機制簡單新穎：角色只能碰觸與自己同色的物件，透過變換顏色來突破障礙，BOSS 戰呆貓能化為藍色閃避紅色攻擊，或引導 BOSS 打爆同色炸桶造成傷害。遊戲容易上手、卻也富含深度、尊重玩家創造性，最終獲得包括米哈遊高層在內一致認可，現任總裁「劉偉」也表示，「如果想在米哈遊做遊戲，今天就應該想好未來 10 年後想做甚麼方向的遊戲，然後加入合適的項目就做 10 年！運氣好的話就有機會在那個品項上做出世界第一的遊戲。」

關鍵字：米哈遊

