寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場　粉絲狂喜：就是這

記者蘇晟彥／綜合報導

12日晚間的Nintendo Direct上，公布寶可夢首款慢活沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》，玩家將與變成人類的百變怪，將從零打造與寶可夢們的新生活，並動手打造出適合居住的地方。對此，遊戲畫面一出讓不少寶可夢粉絲狂喜，「這就是我們要的寶可夢！」

▲▼ 。（圖／寶可夢）

1. Nintendo Switch 2《Pokémon Pokopia》將於2026年春季發售
2. 變身成人類的百變怪，將從零打造與寶可夢們的新生活
本作的主角是變身成人類樣子的百變怪。
用木頭、石頭等當材料製作道具，收集樹果與寶可夢們分享，並且動手打造出適合居住的地方吧。

變身成人類的百變怪能學會遇見的寶可夢們的招式，讓自己能做的事情變得越來越多。
用看著妙蛙種子學會的「樹葉」增添綠意，用看著傑尼龜學會的「水槍」滋潤枯萎的小草……
變得綠油油的舒適居住環境，相信一定會吸引各式各樣的寶可夢聚集。

▲▼ 。（圖／寶可夢）

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

3. 與現實時間同步的悠哉生活
遊戲中的時間會與現實時間同步。

體驗天氣的變化，感受生活在其中的各種寶可夢們的個性，度過悠悠哉哉的生活吧。

收集石頭、木頭製作家具，
在翻鬆的田地種植蔬菜，
幫寶可夢們建造舒適的家……
能做的事情會越來越多。

或許將來還可以建造出大城鎮，邀請寶可夢或其他玩家前來……？
充滿未知與期待的世界，等著玩家來拓展。

▲▼ 。（圖／寶可夢公司提供）

