《艾爾登法環 黑夜君臨》高難度「深夜」登場　深層遺物挑戰隨機夜王

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，與FromSoftware共同開發可獨立遊玩的多人協力生存動作遊戲《艾爾登法環 黑夜君臨》已於今（11）日透過免費更新加入「深夜」模式，所有玩家皆可透過這個全新模式挑戰自我，挑戰「深夜」模式的玩家將能獲得不同階段深度，隨著玩家成功次數增加，進行度會跟著提高，挑戰也會在進行度提高到下一個深度時變得更加困難。

作為一個進階挑戰，所有在「深夜」模式中的黑夜王及特異地形可能直到戰鬥開始前都不見蹤影，在寧姆韋德上的敵人將會更具挑戰性，隨機出現的敵人亦可能產生變異，為玩家帶來絕大的危險。為了打敗擁有更強力量的敵人，全新的武器強化效果將可供玩家探索，不過這些強化效果卻可能同時具備增加受到的傷害等減益效果，因此精挑細選將可能成為撐過夜晚與擊敗黑夜王的關鍵。

玩家們將可以解鎖3個專屬於「深層的遺物」的空格，並可以透過遊玩「深夜」模式時獲得「深層的遺物」，「深層的遺物」將會帶來極其強大的力量，但也如同新增的武器強化效果，這個力量也存在代價，需要玩家精準的計算及執行才能獲得勝利。「深夜」模式將為最勇敢的渡夜者提供極端的挑戰，並展現遊戲中最為深沉的黑暗，甚至可能在毫不知情的狀況下遭遇永夜之王。