玩家改造30年前初代寶可夢桌遊　擴充300棋子至新世代網讚爆

玩家改造30年前寶可夢桌遊　自製300棋子童年再現網讚爆

記者楊智仁／綜合報導

《寶可夢》系列自 1996 年問世以來，早已跨足電玩、動畫、漫畫及桌遊等多領域。其中一款近 30 年前發售的初代寶可夢桌遊，近日因一名海外玩家持續自製改版、並將內容大幅擴充再度引發話題。

▼玩家改造30年前初代寶可夢桌遊。（圖／翻攝自reddit）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自reddit）

這款《寶可夢》桌遊 ( ポケットモンスター ボードゲーム ) 由 Takara Tomy 於 1997 年推出，隨後發行英文版，玩法有點類似「大富翁」或「人生遊戲」，玩家在棋盤上推進步數、收集寶可夢，並在最終戰鬥舞台率先擊敗對手以獲得勝利。Reddit 用戶 TheDanJohnstone 幾年前入手該桌遊後，決定以自製改造的方式延續遊戲壽命，他不僅重製部分棋子與卡片還自行新增歷代寶可夢角色，使原本僅限初代角色的桌遊逐步擴充至涵蓋最新世代，目前他已經製作出超過 500 隻寶可夢的棋子。

原版遊戲僅收錄 145 枚棋子，這意味著他至少額外創作了 355 枚，讓遊戲規模直接成長至兩倍以上。除了角色數量的擴充，他也對遊戲規則進行調整使其更接近電玩原作玩法，他透露下一步目標，是讓桌遊收錄 1,025 隻寶可夢，並設計其他地區專屬的棋盤打造更完整版本。全球《寶可夢》粉絲社群中，不乏對系列懷抱熱情的玩家。這款誕生於 90 年代的桌遊，如今因玩家的創意改造仍持續煥發新生命。

