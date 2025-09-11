本季動畫《薰香花朵凛然綻放》超夯！兩個月銷量狂增200萬本

記者楊智仁／綜合報導

《薰香花朵凛然綻放》可說是本季人氣最高動畫之一，青春校園氣息、超級可愛的薰子、CloverWorks 精良製作品質都是《薰香花朵凛然綻放》成功關鍵。如今作品要在 10 月 推出最新單行本第 20 卷，這也是漫畫自 8 月發售第 18 卷、9 月推出第 19 卷後連續三個月發行新刊，創下連載平台「Magazine Pocket」史上首次，也是《週刊少年Magazine》編輯部近 15 年來前所未見的發行速度。

▼《薰香花朵凛然綻放》本季高人氣動畫。（圖／翻攝自@kaoruhana_anime推特）

該作自 2021 年 10 月起於漫畫 App「Magazine Pocket」連載，以千鳥男子高校與桔梗女子高校為背景，描繪外表強悍的紬凜太郎，與可愛溫柔的和栗薰子間「近在咫尺卻又遙不可及」青春物語。自連載以來《薰香花朵凛然綻放》屢獲肯定，包括 TSUTAYA 漫畫大賞第 2 名、下一部爆紅漫畫大賞 Web 部門第 6 名，以及三洋堂書店漫畫大賞準大賞。

《薰香花朵凛然綻放》單行本自 2022 年 3 月推出第 1 卷後，即因銷售超乎預期迅速再版，初期銷量達原定規劃的 150%，動畫自今年 7 月 5 放送以來即引發熱潮，在各大動畫排行榜名列前茅，播出時累計發行部數達 550 萬部，目前更已達 750 萬部，僅兩個月內便增加 200 萬部，顯示動畫效應帶來強勁需求。

針對連續三個月發刊罕見安排，作品編輯解釋，「自我進入《週刊少年Magazine》編輯部以來，這樣的發行節奏完全沒有過，因為原作存稿充足，加上動畫帶來大量新粉絲，我們希望藉此機會推出更多卷數，讓新讀者能快速追上。」他並指出，本作魅力在於作者本身年輕，對青春校園生活的描寫極為細膩，且不僅描繪戀愛，更涵蓋友情與親情，因而吸引不同世代、男女讀者支持。