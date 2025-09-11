ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

本季動畫《薰香花朵凛然綻放》超夯！兩個月銷量狂增200萬本

記者楊智仁／綜合報導

《薰香花朵凛然綻放》可說是本季人氣最高動畫之一，青春校園氣息、超級可愛的薰子、CloverWorks 精良製作品質都是《薰香花朵凛然綻放》成功關鍵。如今作品要在 10 月 推出最新單行本第 20 卷，這也是漫畫自 8 月發售第 18 卷、9 月推出第 19 卷後連續三個月發行新刊，創下連載平台「Magazine Pocket」史上首次，也是《週刊少年Magazine》編輯部近 15 年來前所未見的發行速度。

▼《薰香花朵凛然綻放》本季高人氣動畫。（圖／翻攝自@kaoruhana_anime推特）▲▼薰香。（圖／翻攝自推特）

該作自 2021 年 10 月起於漫畫 App「Magazine Pocket」連載，以千鳥男子高校與桔梗女子高校為背景，描繪外表強悍的紬凜太郎，與可愛溫柔的和栗薰子間「近在咫尺卻又遙不可及」青春物語。自連載以來《薰香花朵凛然綻放》屢獲肯定，包括 TSUTAYA 漫畫大賞第 2 名、下一部爆紅漫畫大賞 Web 部門第 6 名，以及三洋堂書店漫畫大賞準大賞。

▲▼薰香。（圖／翻攝自推特）

《薰香花朵凛然綻放》單行本自 2022 年 3 月推出第 1 卷後，即因銷售超乎預期迅速再版，初期銷量達原定規劃的 150%，動畫自今年 7 月 5 放送以來即引發熱潮，在各大動畫排行榜名列前茅，播出時累計發行部數達 550 萬部，目前更已達 750 萬部，僅兩個月內便增加 200 萬部，顯示動畫效應帶來強勁需求。

▲▼薰香。（圖／翻攝自推特）▲▼薰香。（圖／翻攝自推特）

針對連續三個月發刊罕見安排，作品編輯解釋，「自我進入《週刊少年Magazine》編輯部以來，這樣的發行節奏完全沒有過，因為原作存稿充足，加上動畫帶來大量新粉絲，我們希望藉此機會推出更多卷數，讓新讀者能快速追上。」他並指出，本作魅力在於作者本身年輕，對青春校園生活的描寫極為細膩，且不僅描繪戀愛，更涵蓋友情與親情，因而吸引不同世代、男女讀者支持。

▲▼薰香。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：薰香花朵凛然綻放

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【疊杯最速手】罕病男孩輔輔挑戰自我 猛練競技疊杯成國手

推薦閱讀

本季動畫《薰香花朵凛然綻放》超夯！兩個月銷量狂增200萬本

《間諜家家酒》10月播！預告解禁安妮亞顏藝爆發　ED幾田莉拉獻唱

Bwipo「女性生理期時不適合打比賽」炎上　禁賽、獎金捐出

《賽馬娘》春烏菈菈原型馬離世　113連敗卻跑出「不放棄」希望

任天堂法務又贏了！Genki洩漏Switch2和解　永禁任何誤導標語

日網熱議《哆啦A夢》空地值三億日圓　讓小朋友玩地主根本聖人

《空洞騎士》新作太佛心了　引盜版玩家「改邪歸正」奮勇抵制

彩虹社VTuber「圭利」宣布10月畢業　回歸家庭粉獻祝福訂閱翻漲

《咒術迴戰 懷玉‧玉折》票房破千萬　電影彩蛋驚現台北捷運元素

《暗殺教室》新劇場版明年上映！編劇：當年沒做到的事全補完

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《薰香花朵凛然綻放》銷量增200萬本

塵封27年《寶可夢 藍》上看12萬美元

《鬼滅之刃》LED無限城爆米花桶搶手

日網熱議《哆啦A夢》空地值三億日圓

《空洞騎士》新作收服盜版玩家

猗窩座聲優曝需再現「壓倒性強大」

《鬼滅之刃》猗窩座圈粉護理師

《賽馬娘》春烏菈菈原型馬離世

《新世紀福音戰士》XR遊戲明年推出

《寶可夢》電子精靈球推出

最新新聞

《薰香花朵凛然綻放》銷量增200萬本

《間諜家家酒》10月播預告解禁

Bwipo「女性生理期時不適合打比賽」炎上

《賽馬娘》春烏菈菈原型馬離世

任天堂告贏Genki洩漏Switch2

日網熱議《哆啦A夢》空地值三億日圓

《空洞騎士》新作收服盜版玩家

彩虹社VTuber圭利宣布10月畢業

《咒術迴戰 懷玉‧玉折》票房破千萬

《暗殺教室》全新劇場版明年上映

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366