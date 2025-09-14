ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

創意無極限！韓玩家用樂高重現「復古機殼」　網驚呆竟出自新手

記者黃冠瑋／綜合報導

遊玩遊戲除了需要官方提供良好的伺服器環境外，也需要玩家準備好相關電腦配備，不過對於PC玩家而言組好一台高階電腦要價也相當不菲，因此多數玩家都會在每個組件上能省則省。不過沒想到一名南韓玩家竟想省去硬體花費，僅購買60美元（新台幣1,821元）OLED螢幕，其餘用樂高還原出復古風格掀起網上熱議。

▼南韓玩家用樂高還原復古電腦螢幕與機殼。（圖／翻攝自Reddit／StrikerChoi）

▲▼南韓玩家用樂高還原復古電腦螢幕與機殼。（圖／翻攝自Reddit／StrikerChoi）

事情其實是，一名Reddit網友StrikerChoi分享關於如何組一台PC電腦，其中提到起初只是在某次網購時因為想湊滿折扣金額，意外看到積木便順手加入購物車，沒想到實際接觸過後，讓他感到相當有趣，於是便萌生了利用樂高積木來製作電腦機殼與螢幕外殼。

Choi還特地強調並非樂高高手，並且接觸樂高不到一年時間，因此經過反覆測試，耗時超過一個半月時間，竟成功打造出一款除了螢幕是僅購買60美元（新台幣1,821元）OLED規格，其餘皆是用樂高所打造的外型機殼，貼文一出後直接驚呆眾網友，並且認為外型很像蘋果電腦麥金塔的前身「AppleII」，不過Choi表示，自己沒有參考任何款式風格，純粹只是自己憑空想像組裝出來的樣貌。

另外，有網友也貼心提醒Choi是使用OLED螢幕再加上花費便宜，因此擔心他使用沒多久便會出現OLED螢幕烙印，對此Choi則是強調，「謝謝關心，不過使用一年多下來目前仍沒出現此狀況，再加上也有相關經驗，也不會讓電腦長時間處於單一靜止狀態，因此不需要擔心」。

I built this using a cheap OLED monitor
byu/OkDebate6649 inOLED_Gaming

關鍵字：樂高電腦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【根本碰瓷啊XD】桃子調皮捉弄邊荷律「一推就彈飛」互動超逗

推薦閱讀

創意無極限！韓玩家用樂高重現「復古機殼」　網驚呆竟出自新手

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿　玩家抗議「遊戲下架」Xbox

只有42天開發！米哈遊新人極限挑戰秀創意　派對遊戲到解謎佳作

《超級瑪利歐》電影新作明年上映　07年Wii經典「銀河」為舞台

《薩爾達無雙 封印戰記》11月上市！雙人協力、同步打擊抵禦魔王

任天堂復刻3D主機Virtual Boy　第一部失敗主機、藉Switch重生

本季5星好評《沉默魔女》周邊首開賣！《曼迪動漫市集》高雄開跑

3A《007曙光初現》實機預告曝光　揭開「龐德起源」故事

網論任天堂超久沒推「新遊戲IP」　前開發透露：不適合才會考慮

前Xbox副總也談「遊戲訂閱」利弊　點出犧牲零售不可持續

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

本季5星好評《沉默魔女》周邊首開賣

《鬼滅之刃》LED無限城爆米花桶搶手

《寶可夢》卡牌賺黑心錢抓包

《超級瑪利歐》電影新作明年上映

《薩爾達無雙 封印戰記》11月上市

任天堂復刻3D主機Virtual Boy

玩家改造30年前初代寶可夢桌遊

3A《007曙光初現》實機預告曝光

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

最新新聞

韓玩家用樂高重現復古機殼

《瑪利歐賽車世界》太紅遭模仿

米哈遊新人挑戰42天極限開發

《超級瑪利歐》電影新作明年上映

《薩爾達無雙 封印戰記》11月上市

任天堂復刻3D主機Virtual Boy

本季5星好評《沉默魔女》周邊首開賣

3A《007曙光初現》實機預告曝光

網論任天堂超久沒推新遊戲IP

前Xbox副總也談遊戲訂閱利弊

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366