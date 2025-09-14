創意無極限！韓玩家用樂高重現「復古機殼」　網驚呆竟出自新手

記者黃冠瑋／綜合報導

遊玩遊戲除了需要官方提供良好的伺服器環境外，也需要玩家準備好相關電腦配備，不過對於PC玩家而言組好一台高階電腦要價也相當不菲，因此多數玩家都會在每個組件上能省則省。不過沒想到一名南韓玩家竟想省去硬體花費，僅購買60美元（新台幣1,821元）OLED螢幕，其餘用樂高還原出復古風格掀起網上熱議。

▼南韓玩家用樂高還原復古電腦螢幕與機殼。（圖／翻攝自Reddit／StrikerChoi）

事情其實是，一名Reddit網友StrikerChoi分享關於如何組一台PC電腦，其中提到起初只是在某次網購時因為想湊滿折扣金額，意外看到積木便順手加入購物車，沒想到實際接觸過後，讓他感到相當有趣，於是便萌生了利用樂高積木來製作電腦機殼與螢幕外殼。

Choi還特地強調並非樂高高手，並且接觸樂高不到一年時間，因此經過反覆測試，耗時超過一個半月時間，竟成功打造出一款除了螢幕是僅購買60美元（新台幣1,821元）OLED規格，其餘皆是用樂高所打造的外型機殼，貼文一出後直接驚呆眾網友，並且認為外型很像蘋果電腦麥金塔的前身「AppleII」，不過Choi表示，自己沒有參考任何款式風格，純粹只是自己憑空想像組裝出來的樣貌。

另外，有網友也貼心提醒Choi是使用OLED螢幕再加上花費便宜，因此擔心他使用沒多久便會出現OLED螢幕烙印，對此Choi則是強調，「謝謝關心，不過使用一年多下來目前仍沒出現此狀況，再加上也有相關經驗，也不會讓電腦長時間處於單一靜止狀態，因此不需要擔心」。