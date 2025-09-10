《賽馬娘》春烏菈菈原型馬離世　113連敗卻跑出「不放棄」希望

記者楊智仁／綜合報導

曾以 113 連敗締造前所未有紀錄，卻因「永不言棄」而成為全民偶像的賽馬 「春烏菈菈（ハルウララ）」 傳出離世消息。千葉縣「瑪莎牧場」證實這匹曾被譽為「敗組之星」的傳奇賽馬，已於 9 月 9 日凌晨在工作人員守候下安詳離世，享年 29 歲相當於人類近 90 歲高齡。

▼「春烏菈菈」 傳出離世消息。（圖／翻攝自推特）

春烏菈菈 1998 年出道後從未贏過比賽連敗一路延續，原本早應退役，但牠的身影卻意外映照出「失落世代」的社會氛圍，被譽為「敗組之星」。牠的單勝馬券被視為「不中＝平安 ( 音同 不會碰撞 )」象徵，作為交通安全御守而熱賣。2004 年 3 月名騎手 武豐親自策騎上陣，高知競馬場湧入 1 萬3000 名觀眾甚至需要入場限制，但最終春烏菈菈僅獲第 10 名，再度引發話題。

退役後，春烏菈菈輾轉於多地牧場，最終落腳千葉「瑪莎牧場」，會長宮原優子為避免外界質疑斂財，只成立限定 50 名會員的「春烏菈菈協會」確保足以支撐牠的生活。隨著近年《賽馬娘 Pretty Derby》遊戲的爆紅，化身為雖敗猶勇、永不放棄的角色，再度掀起年輕世代熱潮。2025 年 6 月遊戲英文版於歐美上市，牧場接待的粉絲甚至來自美國、波蘭等地，約三分之一為海外遊客，熱潮至今 20 餘年哈爾烏拉拉以「敗組之星」之姿，帶給人們夢想與希望，如今雖已離去，但她留下的精神將持續在人們心中奔跑。