《羊蹄山戰鬼》開發舉杯歡慶GTA6延期　鬆口笑稱「宿醉數月」

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂於去年直播節目中透露將會推出《羊蹄山戰鬼》，而先前也確定將在10月2日正式上市，因而引發關注。不過關於上市日期原本還飄泊不定，因為幾乎與熱門《俠盜獵車手6》正面撞上，如今隨著《GTA6》延期，讓《羊蹄山戰鬼》團隊直接鬆一口氣，並開玩笑表示，「到現在都還在宿醉，真是最棒一天」。

▼《羊蹄山戰鬼》創意總監Nate Fox為《GTA6》延期感到歡呼。（圖／翻攝自X／PlayStation Universe）

▲▼《羊蹄山戰鬼》創意總監Nate Fox為《GTA6》延期感到歡呼。（圖／翻攝自X／PlayStation Universe）

根據外媒報導，《羊蹄山戰鬼》自從在2024年9月公開後，因而受到玩家關注，在此期間開發商Sucker Punch也一直不斷釋出關於遊戲最新的開發進度，根據官方所公開的資訊，確認了《羊蹄山戰鬼》故事將圍繞著女主「篤」展開，而她作為一位孤獨的戰士，飽受了家人遇害的創傷，並決心踏上了復仇之路，官方也在先前德國科隆Gamescom2025上宣布，多人模式「奇譚」將作為DLC於2026年推出，並且所有玩家都可免費領取。

如今，《羊蹄山戰鬼》創意總監Nate Fox在近日採訪中提到，起初如同外界一樣還在擔心是否要延後發售《羊蹄山戰鬼》，畢竟幾乎是與《GTA6》上市日期完全撞上，光是《GTA6》首支預告觀看就輕鬆突破2.6億，然而隨著Rockstar宣布延期至2026年5月26日發售後，Nate Fox表示團隊終於鬆了一口氣，以此還開香檳慶祝，並且他還笑說，「我們到現在都還在宿醉，那真是美好的一天」，可見面對到《GTA6》來勢洶洶，壓力是如此巨大。此外，一部分原因可能是來自官方過去所推出的《對馬戰鬼》，畢竟當時銷量就累計突破1,300 萬套銷售，因此才讓《羊蹄山戰鬼》備受玩家期待。

另外，在訪談中Nate Fox被問到關於是否僅能操作主角「篤」時，本人罕見選擇靜默啜飲，暗示著很可能將會有第二個可操作角色，並且先前也透露將會延續《對馬戰鬼》中泡溫泉會裸露身體場景，遊戲預計將在10月2日登陸PS5平台。

