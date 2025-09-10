任天堂法務又贏了！Genki洩漏Switch2和解　永禁任何誤導標語

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂一直以來對於自身權益如果受損，就會採取強硬手段來維護，像是幻獸帕魯侵權爭議、盜版改裝機等。而先前美國最大消費性電子展CES2025上第三方配件品牌Genki，就因為直接搶在任天堂前公開了Switch2外觀遭到提告，如今雙方達成和解，禁止Genki使用任何與任天堂有關標語，也再次展現任天堂法務強大。

▼ 任天堂告贏Genki洩漏Switch2。（圖／記者蘇晟彥攝）

事情其實是，今年1月美國最大消費性電子展 CES 2025 上，知名第三方周邊品牌Genki，直接搶先在任天堂前公開了Switch2的外觀，然而後續Genki卻在活動結束前提早收拾離開，沒多久就傳出Genki遭到任天堂調查，雖說當時Genki卻是否認，「那只是模型，沒看過真的實體產品」，但顯然這樣說法任天堂並不能接受，於是向法院提起訴訟。

根據任天堂公告顯示，提到Genki未經授權、並稱其為Switch2的模型，放上渲染圖及其配件，還對現場記者展示了未經授權的Switch 2的3D列印模型，並允許體驗和測量這些模型。甚至指控Genki執行長Edward Tsai提到了一些當時還沒公開的設計和功能，還私自使用與任天堂任何相關標語。

如今傳出Genki與任天堂達成和解，雖說賠償金處於保密狀態，但根據裁決文件指出，Genki將禁止使用任天堂擁有的任何標誌或設計，或任何容易混淆的類似設計。此外，Genki也不得使用「Glitch」、「Glitch2」、「Genki Direct」、「Genki Indirect」等字眼，或任何其他類似的品牌重塑或與任天堂產品近似的詞語。Genki必須明確聲明，其任何相容或用於任天堂產品的配件均來自未經授權的配件製造商，任天堂也並沒有授權這些廠商。另外，任天堂近日也在盜版改裝業者上取得完全勝利，對方甚至判賠千萬，並且永久禁止販售，可見任天堂法務的強大是不容質疑。