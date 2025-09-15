ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《超級瑪利歐》碧姬名字由來曝光　配音員稱：廣告商無意取的

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著《超級瑪利歐兄弟》系列IP越來越熱門，任天堂也不斷推出相關內容，像是《超級瑪利歐兄弟》電影，也讓遊戲中碧姬公主再度受到討論。不過就有人好奇碧姬名字由來，對此任天堂前編輯兼碧姬配音員Leslie Swan接受採訪表示，起初是由外包廣告公司無意間想出，但瑪利歐之父宮本茂很喜歡，於是沿用至今。

▼《超級瑪利歐》碧姬公主名字由來揭曉。（圖／翻攝自X／@TheOuterHaven）

▲▼《超級瑪利歐》碧姬公主名字由來揭曉。（圖／翻攝自X／@TheOuterHaven）

根據外媒報導，《瑪利歐》系列不管是先前的《超級瑪利歐64》，又或者是2023年所推出的《超級瑪利歐兄弟》電影，還是《瑪利歐賽車世界》中隱藏模式，都可以看到碧姬公主出現，這也成為這款系列屬一屬二代表角色。而瑪利歐拯救碧姬公主戲碼，也讓多年粉絲認為是遊戲界最具代表性情侶組合，不過任天堂則是出面闢謠解釋他們只是好朋友，甚至一度掀起玩家討論。

如今，又有人好奇為何取名為碧姬公主（Princess Peach），甚至有人還猜測或許是《超級瑪利歐兄弟》製作人宮本茂個人喜歡桃子水果，不過對此碧姬配音員Leslie Swan近日接受採訪給出解釋，「在製作《超級瑪利歐兄弟》時，任天堂把遊戲取名外包給了廣告公司，這也是無意間取的」。

Leslie Swan後續也補充，起初她有把這個名稱直接刪除，後續宮本茂就詢問她，「Peach名字不好聽嗎」，而她給出解釋則是碧姬公主在國外都被戲稱Princess Toadstool（毒蘑菇公主），因此後續經過溝通調整再加上宮本茂喜歡Peach這個名字，於是就看到《超級瑪利歐兄弟》開頭信中同時出現Princess Toadstool和Peach，也是從《超級瑪利歐64》後開始沿用Princess Peach一直到至今。

