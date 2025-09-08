ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢》電子精靈球推出！觸摸照顧皮卡丘萌翻、共157隻夥伴

記者楊智仁／綜合報導

風靡全球的《寶可夢》至今推出無數系列作品，包含遊戲、動畫還有可愛周邊商品，就連手機應用程式都有。先前日本 TAKARA TOMY 更帶來全新液晶玩具「Pokémon ポケなで モンスターボール」( 暫譯 Pokémon PokéNade 精靈球 )，玩家只要對著精靈球「觸摸互動」就能讓寶可夢展現各種可愛反應。

▼Pokémon ポケなで モンスターボール。（圖／翻攝自TAKARA TOMY）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

Pokémon PokéNade 精靈球」主打和各種寶可夢進行互動，根據撫摸的方式展現不同反應，慢慢撫摸時寶可夢會露出笑容；持續輕拍時牠們則會沉沉入睡，撫摸的長短、速度與彼此親密度都會影響寶可夢的反應。除了撫摸之外，玩家還能陪牠們遊玩、照顧，甚至進行寶可夢對戰，每天與寶可夢交流互動，遊玩內容會自動記錄在「日記」中，隨著互動累積寶可夢會變得愈來愈親近。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

「Pokémon PokéNade 精靈球」 預計於 2025 年 10 月 11 日 發售，玩家可與 7 隻預設寶可夢進行深度互動，包括：皮卡丘、伊布、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨、路卡利歐、仙子伊布，這些寶可夢不僅表情更加豐富還具備語音功能，此外，來自 9 個地區共 150 隻寶可夢也收錄於遊戲中，透過日常遊玩或對戰，就能與牠們培養感情並成功「捕捉」。

▲▼寶可夢。（圖／翻攝自推特）

關鍵字：寶可夢

