《咒術迴戰》外傳新連載開始　咒術師打外星人守護地球命運？

記者楊智仁／綜合報導

知名漫畫家芥見下下於《週刊少年Jump》連載的熱門作品《咒術迴戰》宣布推出全新短期集中連載衍生作品《咒術迴戰≡（モジュロ）》，自 9 月 8 日發售的同誌第 41 期正式開載。該作由芥見下下負責原作，作畫則由《暗號學園的伊呂波》漫畫繪師岩崎優次擔綱。

早在 9 月 1 日就曾公布芥見與岩崎合作新連載，如今證實該作正是《咒術迴戰》的衍生作品，這同時也是芥見自 2024 年 9 月本篇完結以來，首次再度投入連載。《咒術迴戰≡》設定為「近未來」版外傳，芥見下下提到，「《咒術》連載期間曾接獲其他創作者執筆衍生作品提案，但想到作品名會在我無法掌控範圍中被使用，當時實在感到害怕。不過這些提案啟發了我思考：若擴展原作設定、改變時代背景、甚至乾脆做成平行世界會如何？其中最大膽突兀的想法就是《モジュロ》，而這終於在編輯會議後得以實現。」

他補充說，「這是一部短期集中連載，大約半年（若未被腰斬）會連載 3 集單行本的篇幅，作畫是岩崎優次，希望大家能將《モジュロ》視為嶄新的《咒術》入口來享受。」岩崎優次則表示，「能夠接到這樣的提案我非常榮幸。雖然最初拿到芥見老師的分鏡時有些不安，懷疑自己是否適合，但我會盡力把新故事帶給咒術粉絲與沒看過《咒術迴戰》的人。」

故事設定在 2086 年也就是「死滅回游」結束後 68 年，宇宙船與自稱「西姆利亞星人」的外星生命體突然現身，掌握地球命運的，是日本的咒術師──乙骨真劍與乙骨憂花，咒術師與外星人之間的未知邂逅，將引發的是…。