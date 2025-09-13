ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

3A《007曙光初現》實機預告曝光　揭開「龐德起源」故事

記者黃冠瑋／綜合報導

開發商IO Interactive過去曾靠推出《刺客任務》而聞名於業界，一直有消息指出IO Interactive想開發關於《007詹姆士龐德》系列遊戲，經過多年交涉，官方近日宣布3A新作《007曙光初現》正在開發當中，並釋出35分鐘實機預告，揭開詹姆士・龐德起源故事，預計2026年3月27日正式推出。

▼《007曙光初現》實機預告曝光（圖／翻攝自YouTube／IO Interactive）

▲《007曙光初現》實機預告曝光（圖／翻攝自YouTube／IO Interactive）

如果說到間諜相關元素，就要提到詹姆士・龐德經典之作，不管是身為間諜心境拉扯，又或者是從敵人廝殺中險中求生，都讓觀眾體驗到無比驚心動魄，而隨著詹姆士・龐德電影爆紅，連帶也時常會被拿來改編成各種遊戲，像是EA就曾推出過《007誰與爭鋒》。

如今IO Interactive與版權方Eon Productions經過多年交涉終於達成共識，即將推出最新《007詹姆士龐德》系列最新作遊戲 《007曙光初現》，在此次35分鐘實機預告中，將會全新構思詹姆士・龐德起源故事，在預告中可以看到年輕龐德利用各種環境物件引開守衛並潛入，在面對敵人方面設定上除了拳腳外，龐德自然也少不了間諜系列中槍戰元素，特別是在機場的戰鬥中，還安插了各種可以點燃油罐、引爆汽車來引發連環爆炸的設計，都讓許多觀眾為之一亮。

值得一提的是，官方此次加入了不同體驗玩法，不管是低調行動、偷取情報的間諜技巧，又或者是透過反應直覺，在有限資源隨機應變能力，都大大提升遊戲中的緊張刺激，不僅從影片中可以看到官方有特地保留電影中打鬥的沉浸感，還保留了搏鬥中及時反饋，對於玩家而言可說是誠意十足，遊戲也預計2026年3月27日正式推出，想必會再度捲起間諜風潮。

關鍵字：007曙光初現詹姆士龐德

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【大胃王喝5碗30元大碗豆漿】破紀錄外還加點菜嚇壞店員XD

推薦閱讀

本季5星好評《沉默魔女》周邊首開賣！《曼迪動漫市集》高雄開跑

3A《007曙光初現》實機預告曝光　揭開「龐德起源」故事

網論任天堂超久沒推「新遊戲IP」　前開發透露：不適合才會考慮

前Xbox副總也談「遊戲訂閱」利弊　點出犧牲零售不可持續

睽違23年！《零 ～紅蝶～ REMAKE》2026年初登場

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場　粉絲狂喜：就是這

《Nintendo Today!》繁中正式支援　可連動iOS行事曆萌到炸開

《鳴潮》「女漂泊者」中配遭撤換　網猜恐言論霸凌本尊急喊冤

《特戰英豪》世界賽正式開戰　PRX f0rsakeN霸氣宣言：要拿下MVP

寶可夢卡牌賺黑心錢抓包　賣家小孩驚爆1句遭收藏家開酸：可憐啊

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

《寶可夢》卡牌賺黑心錢抓包

《零 紅蝶REMAKE》2026年初登場

《鬼滅之刃》LED無限城爆米花桶搶手

玩家改造30年前初代寶可夢桌遊

《Nintendo Today!》繁中正式支援

《動物森友會》英文版曾被認為不可能

《空洞騎士》新作收服盜版玩家

網論任天堂超久沒推新遊戲IP

《哆啦A夢 新海底鬼岩城》睽違40年重現

最新新聞

本季5星好評《沉默魔女》周邊首開賣

3A《007曙光初現》實機預告曝光

網論任天堂超久沒推新遊戲IP

前Xbox副總也談遊戲訂閱利弊

《零 紅蝶REMAKE》2026年初登場

寶可夢首款沙盒遊戲《Pokémon Pokopia》登場

《Nintendo Today!》繁中正式支援

《鳴潮》女漂泊者中配遭撤換

《特戰英豪》世界賽正式開戰

《寶可夢》卡牌賺黑心錢抓包

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366