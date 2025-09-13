3A《007曙光初現》實機預告曝光　揭開「龐德起源」故事

記者黃冠瑋／綜合報導

開發商IO Interactive過去曾靠推出《刺客任務》而聞名於業界，一直有消息指出IO Interactive想開發關於《007詹姆士龐德》系列遊戲，經過多年交涉，官方近日宣布3A新作《007曙光初現》正在開發當中，並釋出35分鐘實機預告，揭開詹姆士・龐德起源故事，預計2026年3月27日正式推出。

▼《007曙光初現》實機預告曝光（圖／翻攝自YouTube／IO Interactive）

如果說到間諜相關元素，就要提到詹姆士・龐德經典之作，不管是身為間諜心境拉扯，又或者是從敵人廝殺中險中求生，都讓觀眾體驗到無比驚心動魄，而隨著詹姆士・龐德電影爆紅，連帶也時常會被拿來改編成各種遊戲，像是EA就曾推出過《007誰與爭鋒》。

如今IO Interactive與版權方Eon Productions經過多年交涉終於達成共識，即將推出最新《007詹姆士龐德》系列最新作遊戲 《007曙光初現》，在此次35分鐘實機預告中，將會全新構思詹姆士・龐德起源故事，在預告中可以看到年輕龐德利用各種環境物件引開守衛並潛入，在面對敵人方面設定上除了拳腳外，龐德自然也少不了間諜系列中槍戰元素，特別是在機場的戰鬥中，還安插了各種可以點燃油罐、引爆汽車來引發連環爆炸的設計，都讓許多觀眾為之一亮。

值得一提的是，官方此次加入了不同體驗玩法，不管是低調行動、偷取情報的間諜技巧，又或者是透過反應直覺，在有限資源隨機應變能力，都大大提升遊戲中的緊張刺激，不僅從影片中可以看到官方有特地保留電影中打鬥的沉浸感，還保留了搏鬥中及時反饋，對於玩家而言可說是誠意十足，遊戲也預計2026年3月27日正式推出，想必會再度捲起間諜風潮。