任天堂結束最後一款3DS主機維修服務　零件用盡14年回憶劃下句點

記者楊智仁／綜合報導

任天堂於 9 月 4 日正式宣布，旗下 New Nintendo 2DS XL 維修服務全面終止，意味著歷時超過十年的 3DS 系列主機維修支援至此正式結束。

▲▼任天堂。（圖／翻攝自任天堂）

根據任天堂公告，隨著原廠零件全數耗盡 New Nintendo 2DS XL 自即日起不再接受維修，其他 3DS 系列機型亦同步全面停止服務。任天堂表示，維修體系之所以逐步關閉並非因硬體老化無法維修，而是零件庫存有限無法再持續提供官方替換零件。

回顧任天堂規劃，早在 2024 年 3 月便已公告，當 Nintendo 2DS、New Nintendo 3DS 與 2DS XL 的零件消耗完畢後，維修將逐步結束。2024 年 8 月 New Nintendo 3DS 率先停止支援，隨後 Nintendo 2DS 也被移出服務清單，最終僅剩 New Nintendo 2DS XL 撐到今年 9 月為 3DS 系列的維修歷史劃下句點。

實際上，任天堂對 3DS 系列的服務終止已逐步展開，2023 年 3 月任天堂關閉了 3DS 與 Wii U 的 eShop 線上商店約 1,000 款僅以數位發行的遊戲永久下架，其中也包含 Virtual Console 最後支援平台。2024 年 Wii U 官方維修也結束。如今，任天堂提供的復古遊戲服務僅剩透過 Nintendo Switch Online 多款應用程式來繼續。

自 2011 年推出以來 Nintendo 3DS 系列全球累計銷量超過 7,500 萬台，曾是任天堂掌機市場的支柱，隨著 Switch 世代全面接棒，這款象徵性的掌機終於走到歷史終章。雖然維修支援劃下句點，但 3DS 系列在遊戲史上留下的地位與回憶，依舊深刻存在於玩家心中。

關鍵字：任天堂

