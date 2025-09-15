ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

遊戲訂閱制再掀爭議！前Bethesda主管譴責：開發者權利受到壓迫

記者黃冠瑋／綜合報導

近年來許多遊戲商為了造福玩家而推出自己遊戲訂閱服務，只要透過每個月較為便宜訂閱費就能暢玩平台上所有遊戲，像是微軟的XGP、索尼的遊戲目錄、Ubisoft的Ubisoft+等。不過此舉曾被前索尼高層指責對開發者不公，沒想到近日Bethesda前發行主管Pete Hines也同意此觀點，並譴責會讓遊戲開發者「被壓迫」。

▼遊戲訂閱制再掀爭議。（圖／翻攝自Xbox官網）

 ▼遊戲訂閱制再掀爭議。（圖／翻攝自Xbox官網）

根據外媒報導，Pete Hines最初於1999年加入Bethesda，擔任發行主管，之後公司就開始製作如今最為人所知的3D沙盒RPG遊戲。多年來，他還擔任集團全球行銷和傳播資深副總裁，可堪稱是Bethesda幕後功臣之一。一直到2023年才宣布離開Bethesda並退休，但在此期間微軟在2021年就收購了Bethesda 的母公司ZeniMax，因此也讓這位傳奇功臣執行過一段時間發行遊戲訂閱制。

不過或許是之前礙於還在公司擔任要職，不方便表達意見，但近日他接受了採訪就坦言，其實看到遊戲訂閱制後就感到相當擔憂，「如果不弄清楚如何在服務需求、服務玩家與開發者之間取得平衡，再加上沒有內容，那麼這就是大問題，遊戲訂閱也將會一文不值」。

Pete Hines也表示，「許多的遊戲開發者都覺得被訂閱制的商業模式壓迫，他們所製作的內容並沒有獲得正確的評價與回報」，他呼籲微軟像Xbox Game Pass 這樣的平台需要為開發者提供適當的補償，並認識到創建其依賴的內容所需的成本，並承認開發者是誰，畢竟長此以往開發者只會淪為如同被壓榨的奴僕。

另外，先前PlayStation前總監吉田修平也指出此項觀點很危險，一旦所有決定都由這些訂閱服務的人來決定，那麼開發者是會為了符合那些訂閱玩家需求，反而大大降低遊戲的創新，時間一久玩家就會覺得遊戲內容都是陳腔濫調，而關於遊戲訂閱已經不只一位業界人士批評，可見此事對於開發者而言已經造成難以想像的負擔。

