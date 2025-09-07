《哆啦A夢 海底鬼岩城》睽違40年新版上映　探索海底1萬公尺深處

記者楊智仁／綜合報導

自1980年首部電影上映以來，《哆啦A夢》系列已走過45部作品，官方宣布最新作定名為 《電影哆啦A夢 新·大雄的海底鬼岩城》，將於2026年上映，重現1983年經典之作。

《大雄的海底鬼岩城》自1983年上映以來，一直被視為系列代表作之一，以壯闊的冒險與深刻情感引發觀眾共鳴。如今時隔40多年，該作將以全新姿態重返大銀幕，帶來嶄新的視覺體驗與故事表現。新作由矢嶋哲生擔任導演。他長年參與《哆啦A夢》動畫，並曾執導《大雄的新魔界大冒險 ～七人魔法使～》、《新·大雄與鐵人兵團 ～振翅吧天使們～》作品。這次首度以《哆啦A夢》劇場版導演身份出任，矢嶋表示，「讓我們一起探索海底1萬公尺深處，那裡一定有誰也沒見過的生物與景色，我迫不及待與觀眾一同體驗。」

官方同步釋出全新視覺圖與特報。視覺圖搭配「海底1萬公尺，地球上，還有誰都不知道的世界──」標語，描繪哆啦A夢一行人佇立水面，遠方浮現神秘龐大的「海底鬼岩城」。特報影片則揭露壯闊深海場景，包括沉沒船隻、巨大未知生物，以及閃耀光芒的幻想海底都市，並暗示有神秘敵人將在深海等待哆啦A夢一行人。