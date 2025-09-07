ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

網挖出塵封27年未拆《寶可夢 藍》！還是誤植版價值上百萬

記者楊智仁／綜合報導

復古遊戲近年在收藏市場持續走高，保存完好的經典卡帶與光碟頻頻售出高價。近日，一位 Reddit 用戶 sausagenpeppers 便在自家衣櫃裡意外尋獲一款未拆封的《寶可夢 藍》，更令人驚訝的是，這竟是一款罕見「印刷錯誤版本」在收藏界價值不斐。

▼網友尋獲未拆封的《寶可夢 藍》。（圖／翻攝自Reddit）▲▼寶可夢。（圖／翻攝自Reddit）

據他回憶，這份遊戲是 1998 年聖誕節與妹妹共同收到的禮物之一，當時收到兩道《紅版》與《藍版》被拆封遊玩，剩下的一份《藍版》被收進衣櫃數十年來從未動過。如今重新檢視才發現，這份密封卡帶的盒子背面，印上了屬於《紅版》的文字敘述，屬於首批的誤植版本。雖然錯誤細節並不明顯，但對於收藏家而言這正是稀有價值所在，市場估價顯示，近乎全新密封誤植版價值可高達 12.6 萬美元 ( 約 370 萬台幣 )。

除了這起意外發現，近期還有其他與寶可夢相關收藏趣聞引發關注，例如，一座曾用於宣傳 1998 年動畫電影《寶可夢劇場版：超夢的逆襲》的皮卡丘雕像，被人發現在印刷公司倉庫中塵封已久。寶可夢已多次證明其在不同世代間長青魅力，不論是遊戲本體銷量、動畫影響力，還是收藏市場驚人價值，都再次彰顯這款 IP 的全球地位。

Found my old Sealed Pokémon Blue for gameboy
byu/sausagenpeppers ingamecollecting

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【闖禍現場】邊牧咬壞沙發被發現 馬上用身體擋住！

推薦閱讀

網挖出塵封27年未拆《寶可夢 藍》！還是誤植版價值上百萬

《沉默之丘f》製作人揭「昭和」設定　象徵年代社會對女性壓迫

日知名製作公司憂「業界忘記原創動畫」：最初的衝動被消磨

《鬼滅之刃》漫畫完結五年衝銷量冠軍！單周12萬霸榜

《戰地風雲6》確定「光線追蹤」沒了　總監解釋：盡可能優化性能

遊戲商形容《GTA6》是「5A級大作」：規模、影響力遠超業界常規

《法環黑夜君臨》推「深夜模式」　難度更升級網讚：物超所值

暴雪開告《魔獸世界》老私服「Turtle WoW」　擔心壯大威脅原版

深怕盜圖害意願銳減！《馬拉松》祭「萬元酬勞」邀玩家協測試

沒永遠敵人！Xbox與索尼攜手合作　封面互宣對方「本家遊戲」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

遊戲商形容《GTA6》是「5A級大作」

《法環黑夜君臨》推「深夜模式」

《鬼滅之刃》猗窩座圈粉護理師

Switch2電池再傳「耗電極兇」

《鬼滅之刃無限城》日本票房破299億

《Minecraft》大神製現實羅盤

《鬼滅之刃》漫畫完結五年衝銷量冠軍

《寶可夢大集結》新增超進化

塵封27年《寶可夢 藍》上看12萬美元

製作公司憂「業界忘記原創動畫」

最新新聞

塵封27年《寶可夢 藍》上看12萬美元

《沉默之丘f》製作人揭昭和設定

製作公司憂「業界忘記原創動畫」

《鬼滅之刃》漫畫完結五年衝銷量冠軍

《戰地風雲6》確定光線追蹤沒了

遊戲商形容《GTA6》是「5A級大作」

《法環黑夜君臨》推「深夜模式」

暴雪開告老私服Turtle WoW！

《馬拉松》祭萬元酬勞邀玩家協測

Xbox與索尼攜手合作互宣本家遊戲

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366