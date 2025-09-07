網挖出塵封27年未拆《寶可夢 藍》！還是誤植版價值上百萬

記者楊智仁／綜合報導

復古遊戲近年在收藏市場持續走高，保存完好的經典卡帶與光碟頻頻售出高價。近日，一位 Reddit 用戶 sausagenpeppers 便在自家衣櫃裡意外尋獲一款未拆封的《寶可夢 藍》，更令人驚訝的是，這竟是一款罕見「印刷錯誤版本」在收藏界價值不斐。

▼網友尋獲未拆封的《寶可夢 藍》。（圖／翻攝自Reddit）

據他回憶，這份遊戲是 1998 年聖誕節與妹妹共同收到的禮物之一，當時收到兩道《紅版》與《藍版》被拆封遊玩，剩下的一份《藍版》被收進衣櫃數十年來從未動過。如今重新檢視才發現，這份密封卡帶的盒子背面，印上了屬於《紅版》的文字敘述，屬於首批的誤植版本。雖然錯誤細節並不明顯，但對於收藏家而言這正是稀有價值所在，市場估價顯示，近乎全新密封誤植版價值可高達 12.6 萬美元 ( 約 370 萬台幣 )。

除了這起意外發現，近期還有其他與寶可夢相關收藏趣聞引發關注，例如，一座曾用於宣傳 1998 年動畫電影《寶可夢劇場版：超夢的逆襲》的皮卡丘雕像，被人發現在印刷公司倉庫中塵封已久。寶可夢已多次證明其在不同世代間長青魅力，不論是遊戲本體銷量、動畫影響力，還是收藏市場驚人價值，都再次彰顯這款 IP 的全球地位。