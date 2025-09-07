《鬼滅之刃》漫畫完結五年衝銷量冠軍！單周12萬霸榜

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》台灣日本票房不斷傳來捷報，「進戲院看鬼滅」已經成為全球各地的流行現象。不僅電影熱門，漫畫也乘著這波熱潮銷量再度狂飆，本周更衝上了排行榜的第一名。

▼《鬼滅》再掀全球熱潮。（圖／翻攝自木棉花）

《鬼滅之刃》2016 年至 2020 年在《週刊少年Jump》連載全數 205 話、23 卷，由 ufotable 動畫化後知名度大增，特別是第一季第 19 集播出時，在日本引起了網絡社群的熱烈討論，接連帶動漫畫發行量在 2020 年突破 1 億冊，僅用時 4 年 3 個月，是日本史上最快突破 1 億冊作品，截至 2025 年 7 月，本作的累積發行量（含電子版）已達 2.2 億冊，在日本歷代所有漫畫中排行第六。

《鬼滅》的漫畫儘管完結但其實銷量一直在穩定成長，而最近伴隨著劇場版紅遍大街小巷，漫畫銷量又一次衝刺，根據知名推特帳號 Shonen Jump News 引用 Oricon 數據，7 月底 - 8 月連續三周銷量都是排行榜第二名，而在 8/25 - 8/31 這周成功登頂賣出將近 12 萬本，超越《青之蘆葦》、《薰香花朵凜然綻放》、《烙印勇士》等一眾高人氣作品。