ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《鐵拳8》修正女性角色胸部參數　製作人兩段GIF：展示更合理比例

記者楊智仁／綜合報導

格鬥遊戲中有許多經典的女性角色《鐵拳8》也不例外，她們不僅在最新作中展現強大存在感，更以自己的故事與招式寫下傳奇。先前《鐵拳8》釋出全新更新檔，其中最大亮點之一是修正了女性角色的胸部參數。

▼《鐵拳8》修正了女性角色的胸部參數。（圖／@Harada_TEKKEN）▲▼鐵拳8。（圖／@Harada_TEKKEN）

《鐵拳8》於 9 月 2 日推出 2.05 更新檔，其中最受矚目的改動之一，就是修正女性角色的胸型與身體比例。導演原田勝弘在 Twitter 上分享了兩段 GIF，第一段展示了修正後角色更合理的身體比例；第二段則針對人氣角色風間飛鳥的頸線部位微調。原田指出若一次套用所有修正，會導致角色模型不穩定，因此分階段調整。

除了女性角色的視覺調整外，本次更新還新增了 勝率顯示功能，讓玩家能查看自己在排位賽中對所有角色的勝率，雖然不包含第一賽季的數據，但能幫助玩家針對難纏角色制定對策。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

新北五股車禍！19歲騎士遭左轉貨車撞飛　地流一灘血不治

推薦閱讀

Switch2電池再傳「耗電極兇」　玩家自救無效求任天堂調查

Switch 2其實更早就能推出　任天堂多次延後「追求完美更重要」

《NBA 2K26》明上市！技術畫面升級節奏加速　更新內容一次看

《鬼滅之刃》猗窩座圈粉護理師　「超適合這行」觀眾淚共鳴

《魔物獵人荒野》銷售停滯　社長耍鍋只因「PS5賣太貴」全網傻眼

《鐵拳8》修正女性角色胸部參數　製作人兩段GIF：展示更合理比例

《鬥陣特攻》玩家罵人「菜雞」被永Ban　網怨太嚴格...官方道歉了

《間諜家家酒》第三季10月播！黃昏過去、校車劫持兩篇章將上演

迪士尼涉違反兒童隱私法案...付千萬美元和解　影片未正確標記

索尼服務型又涼了！《Fairgame＄》總監宣布離職　傳內測不理想

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬥陣特攻》玩家罵「菜雞」被永Ban

《鬼滅之刃》猗窩座圈粉護理師

《魔物獵人荒野》銷售停滯

《刀劍神域》手遊結束營運

《鐵拳8》修正女性角色胸部參數

韓韶禧出演《我獨自升級》真人

《NBA 2K26》明上市技術畫面升級

神人用麥塊重現《鬼滅之刃》無限城

《七龍珠 電光炸裂》Switch 2宣傳片

《崩壞：因緣精靈》恐陷侵權爭議

最新新聞

Switch2電池再傳「耗電極兇」

任天堂多次延後Switch 2要求完美

《NBA 2K26》明上市技術畫面升級

《鬼滅之刃》猗窩座圈粉護理師

《魔物獵人荒野》銷售停滯

《鐵拳8》修正女性角色胸部參數

《鬥陣特攻》玩家罵「菜雞」被永Ban

《間諜家家酒》第三季10月播

迪士尼涉違反兒童法案付千萬美元

《Fairgame$》總監宣布離職

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366