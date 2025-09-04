《鐵拳8》修正女性角色胸部參數　製作人兩段GIF：展示更合理比例

記者楊智仁／綜合報導

格鬥遊戲中有許多經典的女性角色《鐵拳8》也不例外，她們不僅在最新作中展現強大存在感，更以自己的故事與招式寫下傳奇。先前《鐵拳8》釋出全新更新檔，其中最大亮點之一是修正了女性角色的胸部參數。

▼《鐵拳8》修正了女性角色的胸部參數。（圖／@Harada_TEKKEN）

《鐵拳8》於 9 月 2 日推出 2.05 更新檔，其中最受矚目的改動之一，就是修正女性角色的胸型與身體比例。導演原田勝弘在 Twitter 上分享了兩段 GIF，第一段展示了修正後角色更合理的身體比例；第二段則針對人氣角色風間飛鳥的頸線部位微調。原田指出若一次套用所有修正，會導致角色模型不穩定，因此分階段調整。

除了女性角色的視覺調整外，本次更新還新增了 勝率顯示功能，讓玩家能查看自己在排位賽中對所有角色的勝率，雖然不包含第一賽季的數據，但能幫助玩家針對難纏角色制定對策。