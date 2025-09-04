《鐵拳8》修正女性角色胸部參數　製作人兩段GIF：展示更合理比例

記者楊智仁／綜合報導
格鬥遊戲中有許多經典的女性角色《鐵拳8》也不例外，她們不僅在最新作中展現強大存在感，更以自己的故事與招式寫下傳奇。先前《鐵拳8》釋出全新更新檔，其中最大亮點之一是修正了女性角色的胸部參數。
▼《鐵拳8》修正了女性角色的胸部參數。（圖／@Harada_TEKKEN）
《鐵拳8》於 9 月 2 日推出 2.05 更新檔，其中最受矚目的改動之一，就是修正女性角色的胸型與身體比例。導演原田勝弘在 Twitter 上分享了兩段 GIF，第一段展示了修正後角色更合理的身體比例；第二段則針對人氣角色風間飛鳥的頸線部位微調。原田指出若一次套用所有修正，會導致角色模型不穩定，因此分階段調整。
除了女性角色的視覺調整外，本次更新還新增了 勝率顯示功能，讓玩家能查看自己在排位賽中對所有角色的勝率，雖然不包含第一賽季的數據，但能幫助玩家針對難纏角色制定對策。
Supplementary Notes on the V2.05 Update— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) September 2, 2025
Adjustments have been made to correct an issue where identical chest parameters had been applied across certain characters, ensuring that the modifications now reflect the distinctive proportions of each individual character. While the… https://t.co/HR4q1AkNWw pic.twitter.com/P4JFbF8YnU
