《鬥陣特攻》玩家罵人「菜雞」被永Ban　網怨太嚴格...官方道歉了

記者楊智仁／綜合報導

暴雪近日再度因社群管理爭議引發話題，一名《鬥陣特攻2》玩家因在遊戲中輸入「noob ( 菜雞 ) 」詞語，被系統判定為「不當溝通」而遭到永久停權。消息曝光後立即在 Reddit 與推特引發熱烈討論，不少玩家認為懲罰過於嚴苛，掀起社群輿論風暴。

▼《鬥陣特攻2》玩家遭永Ban。（圖／翻攝自Steam）▲▼鬥陣特攻。（圖／翻攝自Steam）

根據該玩家公開的紀錄，他因被多次檢舉後遭封鎖，申訴時暴雪客服回覆強調，「帳號已多次因類似行為受罰，已有多次改正機會，經審核後確認停權正確懲罰將予以維持。」然而，聊天紀錄中僅有「noob ( 菜雞 ) 」、「？」與「worth」等常見用語，讓許多玩家感到困惑。

對於大部分玩家來說「noob」雖可能帶有貶意，但更多時候只是遊戲圈中常用的詞語。許多網友直言，「noob 根本是最無害的用詞之一，懲罰到永久封鎖完全說不過去。」事件迅速發酵後，暴雪短短兩天內改變立場，於社群發文承認錯誤，並撤銷該名玩家的永久封鎖，「是我們的錯，封鎖已解除，現在可以說 noob 了。」這樣的公開道歉與修正相當罕見，顯示公司意識到社群反彈的嚴重性。

與此同時，暴雪也宣布將推出「即時文字審查」，此系統能在訊息傳送前自動過濾疑似不當字眼，避免進入公開頻道。官方表示，此舉旨在打造更健康的社群氛圍，但玩家則擔憂過濾機制是否會再度誤判，導致正常溝通被不合理阻擋。

