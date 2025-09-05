ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《天外世界2》團隊談「邪惡大企業」　意外諷刺微軟總監笑揭原因

記者黃冠瑋／綜合報導

作為微軟第一方大作《天外世界2》自從決定不跟進售價80美元後，就讓許多粉絲都大讚明智決定。而近期遊戲團隊接受訪問時，就被問到關於「邪惡大企業」主題有點明顯諷刺微軟，對此遊戲總監承認，「微軟決定收購時，就有想到，確實有點好笑但不管金主是誰，我們想傳達的訊息始終沒有改變」。

▼《天外世界2》意外諷刺微軟。（圖／翻攝自YouTube／Obsidian Entertainment）

▲▼《天外世界2》意外諷刺微軟。（圖／翻攝自YouTube／Obsidian Entertainment）

根據外媒報導，如果熟悉《天外世界》的玩家就會知道，一直以來都是一款有關於邪惡大型企業恐怖行為的角色扮演遊戲，但諷刺的是，這款遊戲居然是在開發商黑曜石被微軟收購後才發行的遊戲，而這也意味著類似微軟出錢來製作諷刺自己的遊戲，儘管當時遊戲開發者並沒有直接將他們的母公司與遊戲中邪惡的企業進行比較，但這對外界而言確實有點好笑。

對此，遊戲總監Brandon Adler近期接受外媒採訪承認此事，「我們在被微軟收購之前就已經完成《天外世界》一代。但要說沒注意到這種諷刺，那肯定是假的，我們在開發時就有想到，也覺得很好笑。而關於這點在我們的預告片裡可以看到我們自己時常拿這點來開玩笑，但不管資金來源是誰，我們想傳達的訊息始終沒有改變」。

另外，創意總監Leonard Boyarsky也強調，「許多人都很喜歡這款遊戲的諷刺主題，因此我們不會做任何改變，並且也沒有什麼上層干預與要求」，而起初微軟作為大企業資本選擇收購黑曜石娛樂，確實有讓他感到相當震驚，但如今隨著《天外世界2》依舊維持諷刺風格，可見微軟在這方面可說是相當大度。

關鍵字：天外世界Xbox

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【女兒開學第1天】爸爸氣勢超滿！網笑：男同學都不能靠近

推薦閱讀

沒永遠敵人！Xbox與索尼攜手合作　封面互宣對方「本家遊戲」

《Minecraft》大神製現實「羅盤」　指針效果驚人引爆全網

《天外世界2》團隊談「邪惡大企業」　意外諷刺微軟總監笑揭原因

《空洞騎士》新作上架Steam　全球粉絲擠爆伺服器直接當機

Switch2電池再傳「耗電極兇」　玩家自救無效求任天堂調查

Switch 2其實更早就能推出　任天堂多次延後「追求完美更重要」

《NBA 2K26》明上市！技術畫面升級節奏加速　更新內容一次看

《鬼滅之刃》猗窩座圈粉護理師　「超適合這行」觀眾淚共鳴

《魔物獵人荒野》銷售停滯　社長耍鍋只因「PS5賣太貴」全網傻眼

《鐵拳8》修正女性角色胸部參數　製作人兩段GIF：展示更合理比例

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Switch2電池再傳「耗電極兇」

《空洞騎士》新作上架Steam

《魔物獵人荒野》銷售停滯

任天堂多次延後Switch 2要求完美

《NBA 2K26》明上市技術畫面升級

《鬼滅之刃》猗窩座圈粉護理師

《Minecraft》大神製現實羅盤

《刀劍神域》手遊結束營運

神人用麥塊重現《鬼滅之刃》無限城

《天外世界2》團隊談邪惡大企業

最新新聞

Xbox與索尼攜手合作互宣本家遊戲

《Minecraft》大神製現實羅盤

《天外世界2》團隊談邪惡大企業

《空洞騎士》新作上架Steam

Switch2電池再傳「耗電極兇」

任天堂多次延後Switch 2要求完美

《NBA 2K26》明上市技術畫面升級

《鬼滅之刃》猗窩座圈粉護理師

《魔物獵人荒野》銷售停滯

《鐵拳8》修正女性角色胸部參數

熱門快報

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366