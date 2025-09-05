《天外世界2》團隊談「邪惡大企業」　意外諷刺微軟總監笑揭原因

記者黃冠瑋／綜合報導

作為微軟第一方大作《天外世界2》自從決定不跟進售價80美元後，就讓許多粉絲都大讚明智決定。而近期遊戲團隊接受訪問時，就被問到關於「邪惡大企業」主題有點明顯諷刺微軟，對此遊戲總監承認，「微軟決定收購時，就有想到，確實有點好笑但不管金主是誰，我們想傳達的訊息始終沒有改變」。

▼《天外世界2》意外諷刺微軟。（圖／翻攝自YouTube／Obsidian Entertainment）

根據外媒報導，如果熟悉《天外世界》的玩家就會知道，一直以來都是一款有關於邪惡大型企業恐怖行為的角色扮演遊戲，但諷刺的是，這款遊戲居然是在開發商黑曜石被微軟收購後才發行的遊戲，而這也意味著類似微軟出錢來製作諷刺自己的遊戲，儘管當時遊戲開發者並沒有直接將他們的母公司與遊戲中邪惡的企業進行比較，但這對外界而言確實有點好笑。

對此，遊戲總監Brandon Adler近期接受外媒採訪承認此事，「我們在被微軟收購之前就已經完成《天外世界》一代。但要說沒注意到這種諷刺，那肯定是假的，我們在開發時就有想到，也覺得很好笑。而關於這點在我們的預告片裡可以看到我們自己時常拿這點來開玩笑，但不管資金來源是誰，我們想傳達的訊息始終沒有改變」。

另外，創意總監Leonard Boyarsky也強調，「許多人都很喜歡這款遊戲的諷刺主題，因此我們不會做任何改變，並且也沒有什麼上層干預與要求」，而起初微軟作為大企業資本選擇收購黑曜石娛樂，確實有讓他感到相當震驚，但如今隨著《天外世界2》依舊維持諷刺風格，可見微軟在這方面可說是相當大度。