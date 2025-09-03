《間諜家家酒》第三季10月播！黃昏過去、校車劫持兩篇章將上演

記者楊智仁／綜合報導

《SPY x FAMILY 間諜家家酒》自從 2022 年推出後迅速成為霸權，超可愛安妮亞讓世界掀起一股「女兒」熱潮。等待了許久，先前官方宣布《間諜家家酒》第三季將於 10 月 4 日首播，同步公開了總作畫監督「嶋田和晃」親自繪製全新主視覺圖。

風靡全球的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》銷量突破 3800 萬冊，融合間諜與家庭溫馨日常，可愛又爆笑喜劇是許多觀眾每周精神糧食。動畫播出後，安妮亞幾乎成為國民女兒，各種顏藝、互動融化所有粉絲。第二季於 2023 年播出後《間諜家家酒》討論度依舊不減，郵輪篇緊湊且精彩的戰鬥場景讓粉絲們感受約兒魅力；2024 年初登上大銀幕《SPY×FAMILY CODE: White》繳出日本 63.2 億日圓、台灣 1.2 億台幣票房好成績。

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》官方也公開了「嶋田和晃」親自繪製的第三季全新主視覺圖，以安妮亞為中心，洛伊德、約兒、彭德等熟悉成員一同登場，海報上也寫到「黃昏的過去，校車劫持前所未有的威脅，令人興奮的任務開始了」，暗示著接下來故事要登場的兩大事件。