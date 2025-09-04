ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《魔物獵人荒野》銷售停滯　社長耍鍋只因「PS5賣太貴」全網傻眼

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下大作《魔物獵人：荒野》發售3天內就突破800萬套銷售，甚至一個月內超越1000萬，創下系列新紀錄，然而後卻因為更新問題無法留住玩家，導致遊戲後續銷售停滯不前。沒想到近日卡普空社長辻本春弘卻在受訪時，指稱停滯原因一部分是「PS5賣太貴」所造成，試圖撇除其他責任，讓全網當場傻眼。

▼《魔物獵人荒野》社長稱「PS5賣太貴」，遊戲再度炎上。（圖／翻攝自X／@monsterhunter）

▲▼《魔物獵人荒野》社長稱「PS5賣太貴」，遊戲再度炎上。（圖／翻攝自X／@monsterhunter） 

根據外媒報導，《魔物獵人：荒野》先前可以說是2025年最受歡迎遊戲之一，不僅在 metacritic上開出90高分，並且該遊戲首月銷量就超過1000萬份，迅速成為卡普空至今最暢銷作品之一。不過後續卻因為更新過慢、優化問題頻傳、紅色評論、更新Bug等，都讓評價一度暴跌，也讓許多老獵人玩家覺得遊戲已經變了，甚至種種因素導致後續4月至6月遊戲銷量僅剩47萬份，遠遠低於全世界銷量，很大一部分都跟優化不佳有關。

然而，卡普空社長辻本春弘近日接受採訪時，提到關於《魔物獵人：荒野》銷售表現，先肯定先前上市一個月的努力，後續又提到對卡普空而言那些持續銷售的遊戲也很重要，因此也衍生新遊戲的定價問題，像是《魔物獵人世界》推出7年，現在只賣860元，累積銷售有2850萬套，但回過頭要如何說服玩家們花1990元買《魔物獵人荒野》，由於這款遊戲是在普遍70美元售價時推出，再加上PS5主機賣太貴了，算上主機、遊戲軟體、訂閱費，總成本就要10萬日圓（相當於新台幣2萬元），這對現代年輕人是難以負荷的金額，因此才造成《魔物獵人：荒野》後續銷售不佳。

雖說不可否認的是，有一部分玩家因為主機、遊戲售價而猶豫不決，但卻有許多人指出，相較於《魔物獵人世界》，《魔物獵人荒野》首發還多出PC平台，即使PS5主機賣太貴，銷售停滯也不全然都是此原因造成，最主要原因還是遊戲優化太爛，才讓玩家流失，導致新玩家不願浪費錢踩坑。

