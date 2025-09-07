《寶可夢大集結》新增超進化　「Ｍega噴火龍X」秋季炸裂來襲

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢大集結》自2021年推出至今，遊戲採用5V5對戰形式，配合懷念寶可夢，讓許多玩家都沉浸在回憶世界中。遊戲也在先前迎來四週年並加入永恆傳奇寶可夢拉帝歐斯、拉蒂亞斯，如今官方再度重磅宣布為了紀念《寶可夢傳說ZA》即將上市，將加入超進化系統，Ｍega路卡利歐、Ｍega噴火龍X登場。

▼《寶可夢大集結》Ｍega噴火龍X登場。（圖／翻攝自X／@PokemonUnite）

《寶可夢大集結》（PokémonUNITE）是一款5v5多人線上對戰遊戲，2021年7月21日正式發行任天堂Switch版﹑隨後Android和iOS版也跟進推出，並且可跨平台互相連線。遊戲中玩家操作所選寶可夢，在限制時間10分鐘內，於地圖擊敗野生寶可夢等方式獲取積分，只要將積分帶進對手陣營得分區即可為隊伍增加分數，期間玩家操作寶可夢還可透過累積經驗進化，對於寶可夢老粉而言可說是非常創新。

在此期間官方推出許多新寶可夢、新地圖以及各種紀念活動，讓遊戲玩法不斷更新，像是先前四週年時就推出永恆傳奇寶可夢拉帝歐斯、拉蒂亞斯，玩家可以操控拉帝歐斯使用流星群等招式攻擊敵人，拉帝亞斯則是輔助型技能，可以透過緩速來控制對手，並且一場比賽中如果有兩名玩家選擇拉帝歐斯、拉蒂亞斯將可觸發額外飛行效果，此等設計為比賽策略增添更多戰術變化。

如今隨著《寶可夢傳說ZA》即將在10月16日登場，官方也為了慶祝此事，《寶可夢大集結》將會同步新增超進化系統，其中Ｍega路卡利歐、Ｍega噴火龍X將會率先在10月登場，同時官方也預告還會有兩個超進化寶可夢加入，只不過是何種寶可夢，官方則表示目前仍是保密階段，預計2025年底將會正式公開。